González Pons afea a Sánchez que rechace pactos con PP y no con Bildu: "A este PSOE lo conoce ni la madre que lo parió"

El dirigente 'popular', este sábado en Valencia durante el acto de celebración del primer aniversario de la elección de Carlos Mazón como presidente del PPCV, ha reivindicado la política de pactos que el PP ha ofrecido al Gobierno de Pedro Sánchez y ha mencionado tres casos concretos: un acuerdo económico, otro para eliminar el término 'disminuido' de la Constitución y el tercero sobre política de defensa.

Sin embargo, ha lamentado que los tres casos "no merecieran" ni una respuesta y ha confesado que al PP se le pone "cara de lelo" cuando el Gobierno les dice que "gracias" o directamente "ni nos lo dicen". Pero ha defendido que, frente a ello, los 'populares' son "responsables y adultos" y su formación "no dejará de ofrecer pactos de estado" para "ayudar a España".

Por todo ello, ha considerado que en el Gobierno "han entendido mal el resultado de las elecciones andaluzas y, en lugar de leer que, como en el resto de España, Andalucía pide a los políticos que vuelvan al centro, al diálogo y la concordia, han creído que tienen que girar aún más a la extrema izquierda".

REFORMA DEL CGPJ

En este punto, González Pons ha anunciado que "dentro de unos días" el PP presentará al Gobierno liderado por Pedro Sánchez su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de tres años caducado, con el fin de "garantizar su independencia frente a los políticos".

El vicesecretario del PP ha defendido la necesidad de renovar el organismo judicial y ha precisado que será "en unos días" cuando su formación envíe al Gobierno su propuesta, para "garantizar la independencia" de la Justicia.

DEFENSA Y "ÉXITO" DE LA CUMBRE DE LA OTAN

Por otro lado, sobre el pacto de política de defensa que el PP, ha remarcado, "presentó antes de la cumbre de la OTAN", González Pons ha deseado que "ojalá el Gobierno lo hubiera aceptado". Precisamente, el dirigente 'popular' ha celebrado el "éxito" de la reunión de líderes mundiales que ha acogido Madrid esta semana. "Nos alegramos, en primer lugar, por la OTAN, que no es una alianza militar, sino política, y por el éxito de la imagen internacional de España", ha expresado.

No obstante, ha afeado al Gobierno sus "mentiras" y "propaganda": "No es verdad que por primera vez se haya incluido la defensa de la integridad territorial entre los principios de la OTAN". Por ello, ha considerado que el PP "no puede creer las mentiras" del Ejecutivo y darle "un cheque en blanco que sirva no para defender a la OTAN sino para defender a Sánchez de sus socios".

Así, ha sostenido que el presidente del Gobierno "no puede pedir" el apoyo del PP para que respalde su nueva política de defensa "si no es la política de su Gobierno". "El PP es un partido de Estado, que apoya al Gobierno de ese Estado, y no a una parte. Y si el Gobierno quiere el voto del PP, el PP espera que la propuesta del Gobierno sea coherente, y apoyaremos al Gobierno por razones de Estado, pero si Pedro Sánchez nos pide el voto para que le defendamos de sus socios de dentro del Gobierno, eso no es una política de estado, sino de salvación del 'soldado Sánchez'", ha argumentado.

En cualquier caso, ha reivindicado que el PP es un partido que "cree en la OTAN, en sus ventajas y en las que obtiene España por pertenecer a ella" y ha asegurado que su formación está "dispuesta" a apoyar el Ejecutivo en sus compromisos adquiridos ante la organización mundial. "Pero que nos lo pidan, que no salgan en televisión diciendo que nos fumamos puros en Madrid con los que quieren destruir España y que nos insultan y luego nos pida ayuda", ha recalcado.

ES "DOLOROSO" VER AL PSOE PACTAR CON BILDU

En otro orden de cosas, ha criticado que "una de las cosas que más sorprenden" y "más dolorosas" es ver al PSOE pactar con Bildu la memoria democrática de España, "es decir, con los herederos de ETA". Así, ha censurado este intento de que "los miembros de ETA se convierten en víctimas y los españoles en los verdugos" y de que "los etarras impongan el relato de la memoria histórica que ellos perdieron contra la democracia". "A este PSOE no lo conoce ni la madre que lo parió", ha espetado.

Frente a ello, ha defendido que los demócratas "hemos vencido al terror y nos queda por delante la tarea de que los derrotados no impongan su falso relato", que es "exactamente lo que permite Pedro Sánchez". Finalmente, ha invitado a "todos los socialistas que crean en la memoria histórica" a sumarse al PP.