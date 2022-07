Mas quiere repetir la comisión política para negociar presupuestos "de la manera más plural posible"

Así lo ha expuesto a los periodistas en su primera comparecencia tras el pleno del Consell, celebrado este viernes en Benicàssim (Castellón) por el 40 aniversario del Estatut d'Autonomia, un día después de recoger la cartera de su predecesora, Mónica Oltra.

Mas ha destacado que lleva tres años negociando las cuentas de la Generalitat como diputada de Compromís en Les Corts. "Ahora, como vicepresidenta, lo más importante es sentarnos y hablar el qué: qué queremos y los nuevos retos para el año que nos queda", ha defendido recordando que estos números marcarán el último año de legislatura.

Para acordar la fórmula, aunque ha insistido en que es partidaria de que "las cosas que funcionan se mantengan", ha acordado una próxima reunión con el conseller de Hacienda, el socialista Arcadi España. "Es importantísimo que nos marquemos los tiempos, sobre todo las políticas que queremos llevar a cabo, y que se ejecute de la manera más plural posible", ha abundado.

Respecto a las relaciones entre los socios, Mas ha señalado que la estabilidad del Botànic es "una de las cuestiones que le ocupan" como vicepresidenta y se ha comprometido a promoverla: "Además, va en mi manera de trabajar y funcionar". Por ello, ha abogado por construir "puentes" y "la mejor relación posible entre las tres fuerzas", algo que, ha asegurado, está "garantizado" por su parte y espera que por las otras dos "sea igual".

"LIBRE"

La vicepresidenta ha reivindicado que se siente "libre" para gestionar: "Si no tengo yo las manos libres que soy la consellera y vicepresidenta, no sé quién las va a tener", pero ha apuntado que todavía no le ha dado tiempo a decidir posibles cambios en el departamento. "Sería imprudente por mi parte tomar cualquier tipo de decisión el primer día", ha agregado.

Respecto a los retos que le quedan al gobierno en los diez meses que quedan hasta elecciones, Mas ha hecho notar que aunque ella se incorpore, el proyecto es "el mismo" que tiene "una guía": el Acuerdo del Botànic, que supone una "hoja de ruta para la gestión diaria", pese a la inflación y la crisis por la guerra de Ucrania.

Al margen de los presupuestos, preguntada por si medita cambios en el equipo de Oltra o por si piensa indemnizar a la menor tutelada del caso en el que la exvicepresidenta está imputada, Mas ha insistido en que prefiere esperar a valorar cada cuestión y a "tener toda la información disponible" porque, de lo contrario, "sería muy imprudente".

Por otro lado, cuestionada por la construcción de residencias públicas, ha destacado que el plan Convivint presentado hace un año por Oltra es "probablemente el más ambicioso que se puede llevar a cabo en un gobierno", una hoja de ruta marcada hasta 2025 que pretende dar prioridad a las localidades con necesidades de estas infraestructuras.

Ha defendido que esta organización es "lógica", en lugar de construir edificios en "municipios próximos a donde gobiernan las fuerzas políticas del Consell", por lo que ha garantizado que escuchará a los ayuntamientos y tratará de que los tiempos administrativos no se demoren.