Las ayudas y transferencias concedidas por el Consell alcanzan los 13.650 millones en los dos años de pandemia

Así lo ha aseverado el conseller de Hacienda, Arcadi España, quien ha comparecido en rueda de prensa tras un pleno del Consell extraordinario en el que se ha aprobado, para su remisión a la Sindicatura de Comptes, la Cuenta de la Administración de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2021 y que refleja que durante los dos años de la pandemia.

En concreto, tal y como refleja la Cuenta de la Administración de la Generalitat, a lo largo de 2021 las transferencias y subvenciones concedidas por el Consell -transferencias corrientes y transferencias de capital- para aumentar el apoyo económico a las familias más vulnerables y fortalecer el escudo social y garantizar la solvencia y viabilidad de los negocios afectados, han alcanzado los 7.382 millones de euros, 1.120 millones más (un 17,87% más) que las ayudas registradas en 2020, cuando alcanzaron los 6.263 millones de euros.

"Ambas cifras suponen los máximos valores registrados por la Cuenta de la Administración en relación con el apoyo directo ofrecido por el Consell a la ciudadanía y tejido productivo, reflejando que tanto en los años 2020 como 2021 desde la Generalitat hemos puesto a disposición de los valencianos y valencianas un importante volumen de recursos y liquidez suficiente para que las familias y negocios más afectados por el impacto de la covid-19 pudiesen hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia", ha recalcado el responsable de Hacienda.

Entre estas subvenciones, ha detallado Arcadi España, se encuentran todas las ayudas del Consell incluidas en el Plan Resistir o los 312 millones de ayudas directas del Resistir Plus a más de 16.000 negocios; pero también otras de gestión ordinaria como las ayudas a la dependencia y la Renta Valenciana de Inclusión o la bonificación que incluyen las líneas de financiación del IVF.

Por otra parte, el Consell también ha recibido una cifra excepcionalmente alta de transferencias, principalmente procedentes del Estado (ordinarias y fondo extraordinario covid 2021) y de la Unión Europea, a través de los programas operativos FEDER y FSE y de los fondos de recuperación MRR y React EU, lo que ha elevado su importe un año más hasta los 4.232,4 millones de euros.

Esta cifra supone un 40,6% más que en 2020 y un 193% más que en la etapa prepandemia, cuando la Generalitat ingresó 1.446 millones en concepto de transferencias del Estado y de la Unión Europa. De esta forma, en apenas dos años la Generalitat ha recibido 2.786 millones más para hacer frente a la covid y sus consecuencias sociales y económicas, de acuardo a los cálculos del ejecutivo autonómico.

Por otra parte, la Cuenta de la Administración también refleja una mejora del resultado económico-patrimonial del 21,35% en el último año, al pasar de un resultado de -1.526 millones en 2020 a -1.200 millones en 2021, "por lo que sigue mejorando progresivamente desde 2019, primer año equiparable al adaptarse el Plan General de Contabilidad al del Estado".

Si se tienen en cuenta los datos de la última década (2011-2021) el resultado económico-patrimonial (con ligeras diferencias metodológicas) de la Generalitat ha mejorado un 82%, al pasar en 2011 de un resultado negativo de -6.648 millones de euros a los -1.200 millones actuales.

PRÉSTAMOS

En cuanto a los costes y gastos financieros vinculados a préstamos a largo y corto plazo (en parte derivada de la refinanciación conentidades privadas de las operaciones financieras que tiene la Generalitat con el Estado a través del FLA, así como por el bajo coste de la deuda de la Generalitat), han disminuido el último ejercicio hasta en 64,5 millones de euros, al pasar de 417,51 millones en 2020 a 353 millones en 2021, lo que supone una reducción del 15,5%.

En cuanto a las obligaciones reconocidas netas, o ejecución presupuestaria, la Cuenta General refleja que el Consell ha cerrado el ejercicio con una ejecución total de gasto financiero y no financiero (Capítulos 1 al 9) de 27.773,55 millones de euros, un 6,66% más (1.734 millones) que en 2020.

Para el Consell es "especialmente destacable en el segundo año de pandemia el aumento de un 46,88% de las inversiones directas e indirectas (Capítulo 6 y 7), hasta alcanzar los 1.503,56millones de euros, 480 millones más que en 2020".

Han aumentado de forma genérica todos los recursos destinados agasto no financiero (Capítulos 1 a 7) de 17.831,5 millones en 2020 a 19.525,4 millones en 2021. "Es decir, las líneas destinadas realmente a la ciudadanía, al desarrollo de políticas sociales y al fomento de los sectores productivos ha registrado un incremento interanual máximo del 9,5%".

Por último, en 2021 las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto reflejadas en las cuentas 413.0, 413.1 y 1710.0999 (las antiguas cuentas 409 y 411) se han reducido hasta su valor mínimo en la última década, ya que por primera vez se han situado por debajo de los 1.000 millones de euros (960 millones), lo que implica una reducción de 225 millones respecto al último ejercicio, cuando seregistraron operaciones por valor de 1.185 millones (19% menos) y de cerca de mil millones respecto a la registrada en la cuenta general de 2015.

"Y ello a pesar -recalcan- de que la Cuenta General de 2021 sigue lastrada por deudas heredadas o generadas con anterioridad a 2015, como los 70,8 millones de euros correspondientes a las obligaciones derivadas del auto judicial del TSJCV que ordena la demolición de las Torres de Benidorm avaladas por el anterior Conselly la indemnización a los propietarios de los apartamentos".

"PROBLEMA DE FINANCIACIÓN Y ENDEUDAMIENTO"

Arcadi España ha subrayado que la "situación financiera de la Generalitat está bien gestionada", aunque ha reconocido que es "muy compleja porque existe un problema de financiación y endeudamiento evidente". "Es verdad que la gestión de la Generalitat ha ido mejorando año a año tanto en los referente a la deuda como al gasto y la ejecución, pero es evidente que el resultado tiene un reflejo de la carencia de recursos de la Generalitat. No es lo mismo recibir ingresos del modelo de financiación que préstamos, deberíamos recibir muchos ingresos y no tantos prestamos", ha apostillado.

"Esa reivindicación continúa y continuará siendo firme porque, si no, no saldremos de la situación compleja", ha afirmado el conseller, que ha insistido en que, pese a no disponer de ese nuevo modelo de financiación y de la coyuntura de crisis sanitaria, "se ha podido mantener e incrementar el gasto".

"Tenemos un problema estructural, pero no ha evitado que la Generalitat cumpliera su deber de aumentar el gasto en los servicios públicos y el gasto global en un momento de pandemia", ha concluido.