El FIB publica sus horarios con entradas casi agotadas a dos semanas del festival

La promotora, The Music Republic, ya está en el recinto de festivales de Benicàssim preparando esta edición, ha indicado en un comunicado. Por el escenario principal, Heineken Silver, podremos disfrutar de Izal, Kasabian, Two Door Cinema Club, Justice, Nathy Peluso y Love of Lesbian entre otros.

En el escenario Cutty Shark estarán Delaporte, Ginebras, Cariño, Miss Caffeina, Zahara, Ed Maverick, La M.O.D.A. y otros artistas que se pueden consultar en la web Fiberfib. En el escenario Shein estarán artistas internacionales como The Snuts, Sea Girls, Circa Waves, Becky Hill, The Hunna y muchos más.

Los últimos abonos, así como las últimas plazas a las zonas de descanso y Glamping están disponibles en la página web.