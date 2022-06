Orquesta de València estrenará obras de los valencianos Jaume Santonja y Voro García en el festival Serenates

El programa del concierto, que está agotado y que será dirigido por Jaume Santonja, gira en torno al centenario del nacimiento de Joan Fuster y es por ello que el público podrá escuchar Marinada, el ballet sinfónico para soprano y orquesta que compuso Vicent Garcés con texto de Fuster y que cantará la soprano Paloma Chiner, ha informado el Palau de la Música en un comunicado.

Previamente se estrenará la 'Rapsodia Bocairentina' del propio Santonja, y concluirá el concierto con otro estreno absoluto, 'Terra en la Boca' de Voro García, a partir del poemario homónimo de Joan Fuster, obra encargo del IVC y en el que también intervendrá el Cor de la Generalitat Valenciana.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha destacado" que este concierto "netamente valenciano" por el programa y por los intérpretes, y con dos estrenos absolutos, continúa con el espíritu de la temporada de abono que acabamos de finalizar con tanto éxito, y que hemos diseñado en torno a la recuperación y visibilización de nuestro patrimonio musical".

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha elogiado el estreno de las obras de Jaume Santonja y Voro García y ha resaltado, respecto a Vicent Garcés, que, "tras interpretar en nuestro concierto del 9 de octubre la 'Dansa Pleniunial' de su otro ballet 'Passionera', recordamos de nuevo a uno de nuestros grandes músicos valencianos olvidados, que pertenecía al Grupo de los Jóvenes en la Segunda República".

A lo largo de más de tres décadas, el festival Serenatas ha tenido un éxito rotundo y cada vez más colaboraciones. En esta edición, participan el Ayuntamiento de València, el Palau de la Música de València, la Diputación de Valencia, Sabadell Fundación, Fundación Bancaja, EASD y Women's Legacy.

Jaume Santonja ha sido nombrado recientemente director asociado de la Euskadiko Orkestra (Orquesta de Euskadi) de San Sebastián. Desde 2018 también es director asistente de la City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO). Obtuvo un gran éxito en sus debuts con la BBC National Orchestra of Wales, la Orquesta de RTVE así como en su primer concierto de suscripción con la City of Birmingham Symphony Orchestra en la celebración de su temporada del centenario.

Fue seleccionado entre cuatro jóvenes directores prometedores para participar en junio de 2020 en las masterclasses exclusivas de Iván Fischer y la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam. Es también arreglista y orquestador musical, además de compositor de obras de música de cámara.

Por su parte, la soprano valenciana Paloma Chiner ha desarrollado una intensa actividad concertística, actuando a nivel internacional en prestigiosos auditorios como el Teatro San Carlo de Nápoles, Carnegie Hall en Nueva York, Kioi Hall en Tokyo, Palau de la Música de València, Teatro Guimerá de Tenerife, Teatro de Skive (Dinamarca), Teatro Principal de Maón o Palau de les Arts Reina Sofía.

En el campo de la ópera, ha interpretado los papeles de Tosca de Puccini, Santuzza de Caballería Rusticana de Mascagni, Salud de La Vida Breve de Falla, Donna Anna de Don Giovanni de Mozart, Elisabetta de Don Carlo de Verdi, Mercedes de Carmen de Bizet y Berta de Il Barbiere di Siviglia de Rossini, así como zarzuela y conciertos líricos-sinfónicos.