Climent: "Hem d'alertar els joves sobre l'hiperconsum perquè ens fa comprar de manera compulsiva"

A més, ha ressaltat que "genera un impacte en el medi ambient a causa de la sobreexplotació dels recursos naturals del planeta per l'excessiva fabricació de productes de forma no sostenible i per l'abundància de residus contaminants que es generen".

Climent ha realitzat aquestes declaracions a Beneixama (Alacant), durant l'entrega dels premis de la XVII edició de Consumópolis als col·legis guanyadors. En aquesta edició, el concurs ha promogut el principi d'austeritat i bones pràctiques ecològiques que inclouen la reducció, el reciclatge o la reutilització, detalla la Generalitat.

"Està en mans de tots, les administracions, els centres educatius, les famílies, i cadascun de nosaltres, intentar canviar aquesta cultura consumista per una cultura de consum cada vegada més social, solidària i responsable".

L'Agència Espanyola de Consum i Seguretat Alimentària i Nutrició, les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla, organitzen la dessetena edició del concurs Consumópolis per a promoure l'educació en consum responsable a través dels centres educatius. El lema d'enguany és 'Clica me gusta al consumo circular y responsable'.

En aquest concurs poden participar escolars que estiguen matriculats en qualsevol centre públic, concertat o privat en els cursos de cinqué i sisé de Primària i de primer a quart d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Consumópolis consta d'una primera fase a nivell autonòmic, després de la qual els equips guanyadors participaran en la convocatòria nacional. En aquesta edició s'han inscrit 54 equips escolars a la Comunitat Valenciana.