El dispositiu especial de neteja en Fogueres d'Alacant aconsegueix els 170 efectius i 52 vehicles en la cremà

El servici es completarà amb el desplegament de 250 contenidors de residus per a atendre les necessitats de racós i barraques, recorda el consistori en un comunicat.

L'1 de juny, el departament municipal de Neteja Viària i Gestió de Residus i UTE Alacant van iniciar el reforç de les operacions de neteja de la ciutat, amb especial incidència en els servicis especials habilitats amb motiu de la celebració de les Fogueres.

Aquest dispositiu específic s'activa davant la intensa activitat de les festes alacantines i compta amb un desplegament de més de cent operaris, al que se sumaran operatius especials per a mantindre les platges lliures de restes i impedir que acaben en el mar. Els servicis s'encarregaran de la neteja viària del pregó i les mascletaes situades en els barris.

Davant la previsió d'aglomeracions, es preveu una neteja especial en el centre d'Alacant que comptarà amb equips especialitzats que utilitzaran depenent de les necessitats de cada zona.

Aquests servicis començaran a les cinc del matí i després s'engegarà el repàs al migdia. També implica la instal·lació de 350 contenidors, repartits en les rodalies de les barraques, per a reduir els actes incívics i que la seua utilització per part dels ciutadans ajude a mantindre Alacant més neta durant les festes.

No obstant açò, a causa de la dificultat que suposaria tallar els carrers en aquest període festiu, es retarda l'hora de recollida de brosses de mitjanit a les quatre del matí. Així mateix, un equip de reguarda actuarà en els possibles imprevists en horari de matí, vesprada i nit.

Per a la nit de Sant Joan del 23 de juny es disposarà d'un dispositiu format per cinc camions i cinc palets, a més d'un reforç de 25 operaris. Per a la nit següent, la cremà, UTE Alacant engegarà un desplegament operatiu de 170 operaris i 52 vehicles que s'encarregaran de la recollida de fogueres i barraques, mitjançant un servici format per 37 camions i 15 palets.

L'operatiu addicional d'estiu al servici ordinari, compost per més de 25 operaris, començarà el 18 de juny i treballarà fins a fi d'estiu en la neteja de platges per a aconseguir que l'arena quede diàriament "impecable" per als banyistes i impedir que ni turistes ni ciutadans ni el mar patisquen les conseqüències de les festes.