Alacant ret homenatge a les bellees amb escultures florals a la plaça del Mar i enfront de l'Estació

La plaça del Mar i l'avinguda de l'Estació ha sigut els llocs triats per a lluir aquestes figures de més de tres metres d'altura, que mantenen la iniciativa de col·locar arranjaments florals en planta viva per a celebrar les efemèrides de la ciutat, que es van estrenar el passat Nadal, oferint un salt de qualitat i un nou atractiu paisatgístic per a Alacant.

El Departament de Zones Verdes de la regidoria de Medi ambient, al costat de l'empresa concessionària del manteniment dels espais verds alacantins, STV Gestió, ha sigut l'encarregada d'instal·lar aquestes escultures que ja saluden a els qui passen pel seu costat a la Plaça del Mar i a l'Avinguda de Salamanca, enfront de l'estació d'Adif.

Les escultures tenen una altura total de 3,2 metres, la faldilla té dos metres d'alt i 1,90 de diàmetre, mentre que les infantils, amb una altura de 2,45 metres, compten amb una faldilla d'1,45 metres d'alt i 1,70 de diàmetre.

Les flors que s'han emprat per a les faldilles són Kalanchoe en test i Statice tallat. Les primeres es regaran periòdicament, mentre que les segones no necessitaran cap tractament, ja que són molt resistents a les condicions atmosfèriques de la nostra zona i el seu color pot arribar a mantindre's amb la intensitat del primer dia fins a un mes.

El disseny està basat en les faldilles de seda de les bellees, amb Statice per al fons i Kalanchoe formant les flors que vesteixen a les representants de la Festa. La mantella de nóvia alacantina està elaborada també en flor natural (Statice) i els davantals són de xapa, simulant l'encaix negre del vestit tradicional.