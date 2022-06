Elx (Alacant) prohibeix fogueres en les platges durant la nit de Sant Joan

Així ho ha confirmat l'alcalde, Carlos González, qui ha comparegut juntament amb l'edil de Seguretat Ciutadana, Ramón Abad, per a anunciar aquesta mesura, que probablement es mantindrà en anys successius, informa el consistori.

"Després de dos anys de prohibició de celebrar la nit de Sant Joan a les platges il·licitanes a conseqüència de la pandèmia i les seues restriccions, enguany autoritzarem la presència de famílies i grups de joves al litoral il·licità, però sense permetre les fogueres", ha explicat.

El primer edil ha recordat que les fogueres a les platges són un "problema ambiental": "Considerem que és absolutament necessari preservar l'estat de les nostres platges i, al mateix temps, les fogueres suposen un greu risc per a la seguretat des del punt de vista de la prevenció d'incendis forestals per la proximitat a les nostres pinedes".

Es tracta, ha aclarit, de compatibilitzar el gaudi a les platges, "que pareix una excel·lent alternativa per a eixa nit, però prohibint-se expressament i taxativament la realització de fogueres al litoral per a evitar incendis".

A més, l'alcalde ha fet una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva per a un consum moderat i responsable de begudes alcohòliques durant aquesta vetlada.

En aquesta línia, l'Ajuntament prepara un dispositiu especial de seguretat i de neteja per a la nit de Sant Joan, per a la qual s'espera una de les afluències més massives dels últims anys a les platges. L'objectiu és garantir la seguretat dels assistents, així com que les platges estiguen a punt per al bany en unes hores.