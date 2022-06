La Guàrdia Civil localitza el cos sense vida d'un senderista de 64 anys desaparegut tres dies

Des que es va tindre coneixement, es va desplegar un dispositiu de cerca integrat per diferents unitats especialitzades en el rastreig de persones. A les 14.20 hores d'ahir, els efectius van recuperar el cadàver de l'home, procedent de Gijón, buscat des de dimarts 14 de juny, quan la seua dona va posar la denúncia per la seua desaparició.

La parella, els dos asturians, es trobaven passant uns dies de vacances a Benidorm. Sembla que l'home va eixir de casa dilluns cap a les deu del matí amb la intenció de realitzar senderisme pel paratge Font del Molí, a Finestrat, des del qual partiexen diferents rutes.

Cap a les 17.00 hores de dilluns, la parella sentimental va tractar de contactar telefònicament amb ell sense èxit. Al matí següent, en veure que no tornava, va posar la denúncia per la desaparició davant la Policia Nacional que ho va comunicar ràpidament a la Guàrdia Civil.

Immediatament, es va desplegar un dispositiu de cerca, coordinat pel Tinent Adjunt de la Companyia de la Guàrdia Civil de Calp, que ha comptat amb diverses patrulles de Seguretat Ciutadana, l'Equip de Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància d'Alacant, el Servici Cinològic i el Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) d'Ontinyent.

També l'Helicòpter de la Guàrdia Civil de la Zona de València, així com diverses patrulles i un dron de la Policia Local de Finestrat, i efectius del Consorci Provincial de Bombers de la Diputació d'Alacant.

Finalment, va ser localitzat el cadàver en un vessant, en una zona de difícil accés, no molt llunyana de la senda circular del Puig Campana. De moment, la Guàrdia Civil continua investigant les possibles causes de la mort. Encara que no s'observen signes aparents de violència, el cos ha sigut traslladat a l'Institut de medicina legal d'Alacant per a practicar l'autòpsia.