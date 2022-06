La Generalitat atorga 100 beques de 500 euros al mes en un any per a opositar a la carrera judicial, fiscal i forense

Així ho han anunciat aquest dimarts la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i la d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, després d'una reunió amb els deganats de les facultats de Dret d'Alacant, València, Elx i Castelló, així com amb els vicerectorats d'estudiants i representants dels alumnes de les diferents institucions acadèmiques.

Els aspirants a una de les ajudes hauran de ser menors de 30 anys, amb residència a la Comunitat Valenciana, acreditar que estan en possessió de la titulació acadèmica corresponent amb una nota mitja de notable. També comptar amb la direcció d'un centre especialitzat o persona preparadora que certifique que estan preparant una oposició i no tindre un nivell de renda per unitat familiar superior a tres vegades l'indicador públic, que ara mateix ronda els 20.800 euros a l'any.

Bravo ha assenyalat que amb aquest programa de beques "volem corregir els obstacles que puguen dificultar l'accés en condicions d'igualtat a determinades places, de manera que el cost econòmic de preparar una oposició no supose una trava per a accedir a aquests llocs".

Així mateix, ha agregat que "la situació econòmica no pot ser un obstacle que impedisca poder preparar una oposició que, pels seus especials característiques, implica un esforç considerable en temps i diners".

"Per eixa raó hem seguit el deixant del Programa 500, que és un projecte que vam engegar l'any 2019 pel qual atorguem 500 euros al mes a joves llicenciats per a preparar oposicions per als cossos i escales A1 de la Generalitat", ha indicat. En aquests tres anys de funcionament, s'han atorgat beques a un total de 319 persones.

Per la seua banda, la consellera Bueno ha assegurat que aquesta beca "és una mesura que considerem necessària, perquè suposa donar més oportunitats a la gent jove". I ha afegit: "Va en la línia d'altres mesures que ja està implementant el Govern Valencià, com és la rebaixa de les taxes universitàries i que demostren eixa aposta ferma per l'educació universitària i sobretot perquè cap estudiant es queda fora, o es quede sense complementar la seua formació per motius econòmics".

Per a aquesta primera convocatòria s'ha previst una partida de 500.000 euros. La sol·licitud es pot presentar a través de l'enllaç de la pàgina web de la Conselleria de Justícia. El termini es tanca dimecres que ve, 22 de juny.