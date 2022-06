Mor ofegat un home de 82 anys a la platja de Ponent de Benidorm (Alacant)

Sobre les 12.30 hores, s'ha sol·licitat la intervenció del CICU per a assistir a un home que han tret inconscient de l'aigua, a la platja de Ponent de Benidorm.

En l'avís s'indicava que el personal de socorrisme li estava realitzant la reanimació cardiopulmonar bàsica al banyista. Fins a allí, el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una unitat SVB.

A la seua arribada, l'equip mèdic del SAMU ha continuat amb la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques de recuperació. No obstant açò, no hi ha hagut èxit, ja que l'home havia mort. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament del banyista.