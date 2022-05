La nova Ciutat de la Justícia d'Alacant estarà operativa en 2025 després d'una inversió de 86 milions

Així ho ha avançat aquest dilluns el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, durant la presentació de la instal·lació judicial, acte en el qual també ha participat la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

Puig ha subratllat que la nova infraestructura suposarà la major inversió en una seu judicial dels últims vint anys, la qual cosa la convertirà en "símbol d'una justícia eficient, moderna i pròxima", ha manifestat.

Durant la seua intervenció, el president també ha explicat que la decisió que porte el nom de Rafael Altamira constitueix un "reconeixement necessari" a un dels espanyols "més il·lustres i menys coneguts", de qui ha valorat el seu llegat pacifista i el seu compromís per la defensa dels drets humans.

D'altra banda, ha defès l'aposta del Consell per seguir avançant en el model humanista de la Justícia amb més recursos humans, amb la digitalització i la sostenibilitat del servici, i amb la millora i ampliació de les infraestructures judicials.

En concret, Ximo Puig ha assenyalat que la Generalitat crearà 3.000 noves places per a l'Administració de Justícia; i ha mostrat l'aposta del Consell per implantar un nou sistema de gestió processal amb vista telemàtiques, així com per a millorar l'eficiència energètica a través de la instal·lació de panells solars en totes les seus judicials.

INFRAESTRUCTURES JUDICIALS

Quant a les infraestructures judicials, el cap del Consell ha recordat que el pressupost de la Conselleria de Justícia per a la millora de les seus judicials s'ha multiplicat per sis des de 2015, passant de 10 a 60 milions d'euros.

Així mateix, ha destacat que fins el 2023, el Consell licitarà projectes per 277 milions, principalment en la província d'Alacant, com les noves seus judicials de Villena, la Vila Joiosa i Alacant, i amb l'ampliació i reforma de les seus d'Oriola i Dénia.

Per la seua banda, Bravo ha assenyalat que el projecte "suposa un poc més que un edifici" perquè saldarà "eixe deute que el Consell tenia amb els més de 400.000 habitants del partit judicial que, incomprensiblement, es van veure postergats perquè Alacant era l'única capital de província sense ciutat de la Justícia". En aquest sentit, la consellera ha anunciat que aquest estiu s'adjudicarà el projecte perquè les obres puguen començar en l'últim trimestre d'aquest 2022 i concloguen 33 mesos després.

Per a la consellera, el projecte "que suposa més d'un terç del pressupost del Pla d'Infraestructures Judicials", representa "un compromís amb la justícia accessible, propera, sostenible i eficient" que "mira d'una altra manera a la ciutadania i té en compte a tots els professionals".

En aquest sentit, ha recordat que, a més de la seua completa accessibilitat "doncs no hi haurà barreres arquitectòniques ni tampoc de les invisibles", en el complex judicial "s'integraran tots els servicis com l'oficina de denúncies de Violència de Gènere, la d'Assistència a les Víctimes del Delicte i, per primera vegada, l'Institut de Medicina Legal".

"Serà una seu que facilite el treball als operadors jurídics i, d'altra banda, la ciutadania podrà gaudir d'un edifici emblemàtic", ha assegurat la consellera, qui també ha expressat la seua "gratitud i reconeixement" a l'Ajuntament d'Alacant per la seua disposició durant "la llarga marxa burocràtica" que ha suposat l'aprovació del projecte.

CIUTAT DE LA JUSTÍCIA ALTAMIRA

La construcció del nou edifici donarà començament en l'últim trimestre de 2022 i tindrà un termini d'execució de 33 mesos. Se situarà enfront dels actuals jutjats de Benalúa, i comptarà amb una inversió de 85,6 milions d'euros.

Tindrà una superfície de 48.000 metres quadrats distribuïts en planta baixa, semisoterrani, dos soterranis i set plantes més àtic amb una instal·lació fotovoltaica que permetrà que bona part de l'energia que consuma siga d'origen solar. A més dels panells fotovoltaics, la seu comptarà amb sistemes intel·ligents per al control del seu consum energètic i climatització, i serà completament accessible per a persones amb diversitat funcional.

En aquest edifici s'unificaran la major part dels òrgans judicials del partit judicial d'Alacant, que ara mateix estan repartits en deu seus diferents. Així, estarà la jurisdicció Civil, la Penal i la Fiscalia. A més, albergarà el Centre de Mediació, els Servicis d'Orientació Jurídica, l'Institut de Medicina legal, les Unitats de Valoració Forense Integral, els gabinets psicosocials, l'Oficina Especialitzada en Denúncies de Violència de Gènere i la d'Assistència a les Víctimes del Delicte i les càmeres Gesell. També se situaran les dependències del Servici d'Orientació Jurídica, un saló d'actes i el Deganat.

D'altra banda, en la seu del carrer Pardo Gimeno es mantindran els jutjats del Contenciós-Administratiu i el Social i en el Palau de Benalúa romandrà l'Audiència Provincial.

Aquest projecte està inclòs en el Pla d'Infraestructures Judicials de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que contempla, entre altres iniciatives, la construcció de nou edificis judicials de nova planta i la rehabilitació integral d'altres cinc.