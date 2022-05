Cinema Jove, "a golpes con la vida adulta" con 9 largometrajes, 57 cortos y 11 webseries a concurso

El Festival Internacional de Cine de València vuelve al formato presencial "al cien por cien" del 24 de junio al 2 de julio, ofreciendo un año más el trabajo de nuevos y jóvenes creadores que "buscan su propia voz". Con estas palabras ha presentado el director del certamen, Carlos Madrid, las tres secciones oficiales junto a las coordinadoras María Albiñana (webseries), Laura Pérez (cortometrajes) y Ana Catalá (largos).

Tras una ardua selección, los nueve largometrajes a concurso, procedentes de países como Bangladesh, Lituania o Turquía, reflejan los fallos del sistema, la necesidad de denuncia social y la intención de los directores de llevar su experiencia a la gran pantalla, además de apostar por el cine periférico y por una "vuelta a lo cercano".

Entre las cintas escogidas sobresalen 'Small, slow but steady', protagonizada por una japonesa con discapacidad auditiva; la alemana 'Ich ich ich', que explora con humor surrealista cómo una chica rechaza una proposición de matrimonio; la lituana 'Feature film about life', en la que una joven encuentra alivio organizando el funeral de su padre, o 'La Tana' (Italia) que fue premiada por la prensa extranjera de Hollywood en la última Mostra de Venecia.

También se estrena en España 'Rehana', la primera cinta bengalí que ha alcanzado la Sección Oficial de Cannes, una reflexión sobre la ética, la masculinidad tóxica y la conciliación familiar. Desde Turquía, 'Geranium' llega a València tras triunfar en el Festival Internacional de Cine de Estambul 2021 para contar cómo una chica vuelve a casa tras un derrame cerebral de su padre.

Kazajistán, una de las potencias de cine emergente, debuta con dos títulos: el ambiente asfixiante de 'Happiness' para retratar una sociedad patriarcal en descomposición y el debut de Ameer Fakher con 'The stranger'. Y una de las apuestas "más arriesgadas" es la de 'Jet lag', a modo de relato fronterizo de viajes familiares pre y post-pandemia.

CORTOS QUE "PONEN LOS PIES EN EL SUELO"

Entre los 57 cortos, procedentes de 20 países como Singapur o Estados Unidos y escogidos entre más de mil, hay drama, terror, comedia, musicales y animación, pero todos son "películas de su tiempo". "Nos ponen los pies en el suelo con la realidad que nos rodea", ha avanzado la coordinadora de la sección.

Destacan la rusa 'Trap', Oso de Oro en la Berlinale; el terror doméstico de la italiana 'The parent's room', seleccionada en la Semana de la Crítica de Cannes; 'In flow of words', mejor documental en Clemont-Ferrand que sigue las narraciones de tres intérpretes del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y 'Harta' sobre el encuentro de una niña con su padre tras una sentencia de violencia de género.

MODERADORES DE RRSS, PRESOS Y PREADOLESCENTES

En su séptima edición, la sección oficial de webseries vuelve a poner la guinda a Cinema Jove con 11 propuestas el 25 y 26 de junio, procedentes de veteranos como Canadá, Australia y Argentina junto al debut de Kazajistán.

Sus historias, que demuestran la calidad creciente de este formato, están protagonizadas por moderadores de contenido en redes sociales ('Je ne suis pas un robot'), por preadolescentes ('Cosas de chicxs') o incluso por presos ('Lockdown') para plasmar la ansiedad del confinamiento. También hay propuestas de terror como 'Muérete en casa' o 'Hacked', la última webserie ganadora en Cannes.

Junto a las proyecciones, durante la semana del festival volverá el encuentro audiovisual de jóvenes de Cinema Jove, ciclos paralelos como uno centrado en películas de instituto y mesas redondas sobre la importancia de un buen guion, los podcast como nueva incubadora de talento y la apertura de la plataforma Filmin.

Entre las actividades de la 37 edición, con cartel de Luci Gutiérrez, el compositor de cabecera de Rodrigo Sorogoyen, Olivier Arson, presentará por primera vez sus bandas sonoras con una formación orquestal de 60 intérpretes y proyecciones en directo. Se oirá en primicia en España la música de la última película de Sorogoyen, 'As bestas'.

Un año más, la sede principal del festival es el Edificio Rialto, además de otras como el Centre del Carme, el Colegio Mayor Rector Peset, el Espacio Turia, el Octubre CCC o el Teatro Principal de València.