Un jutjat desestima el recurs d'Advocats Cristians contra el repartiment de llibres LGTBI de l'Ajuntament de Castelló

El jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló ha desestimat un recurs de l'associació d'Advocats Cristians contra l'entrega de 32 llibres d'ideologia LGTBI en onze instituts públics de Castelló i en el Centre Pi Gros realitzada per l'Ajuntament de Castelló, en considerar que aquesta resolució administrativa està "ajustada a dret".

Sobre el fons de l'assumpte, la sentència assegura que cal coincidir amb el manifestat per la direcció lletrada de l'administració demandada. "Els llibres entregats per l'Ajuntament no són llibres destinats a la lectura obligatòria per part de l'alumnat del centre educatiu, sinó de llibres destinats al fet que el centre educatiu públic i, especialment professorat, els utilitzen segons els seus coneixements pedagògics al compliment de les obligacions derivades de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana i de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, d'igualtat de les persones LGTBI.

És a dir, "l'actuació municipal s'ha cenyit a donar uns llibres als centres educatius públics -Instituts on s'imparteix ESO i Batxillerat- coadjuvant amb els anteriors al compliment de les obligacions derivades de la citada Llei 8/2017, sent alié a l'ús que es realitze dels mateixos, el qual dependrà del centre educatiu, aquest és el quid de la qüestió".

A més, subratlla que l'associació d'Advocats Cristians fa afirmacions i suposicions "freturoses de fonament", en el sentit que els llibres s'han posat a la disposició de xiquets de molt curtaedat, sense discriminació alguna, "però eixa conseqüència no s'evidencia de cap manera, no s'aporta prova alguna de la mateixa i, sobretot, no pot derivar-se directament de la decisió municipal, de l'acte administratiu impugnat".

"El fet que determinats llibres es troben en els fons bibliogràfics d'un centre educatiu o biblioteca no implica necessàriament que l'ús que es faça dels mateixos siga el que de manera un poc escabrosa pressuposa la part actora i, entot cas, de produir-se un ús indegut, seria imputable a els qui ho permeteren o promogueren directament, no a els qui han subministrat els fons bibliogràfics amb destinació al centre", afig la sentència.

OBRES SOBRE LES QUALS NO HI HA RESTRICCIÓ

El jutjat recorda es tracta d'obres de lliure circulaciócomercial a Espanya, sobre les quals no s'ha acreditat que existisca restricció, declaració d'il·legalitat o procediment algun promogut davant la jurisdicció competent. Per tant, "no s'evidencia lesió alguna dels drets fonamentals de llibertat ideològica i religiosa, o del dret a una educació dels fills conforme a les pròpies conviccions, que fóra imputable a l'acte administratiu recorregut".

Finalment, afirma que, tenint en compte l'al·legat per la part demandada, la veritat és que l'actuació administrativa impugnada té un fonament legal directe en la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a laidentitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, l'article de la qual 2.1 disposa que "La Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, així com qualsevol entitat de dret públic o privat vinculada o dependent d'aquestes institucions, garantiran el compliment de la llei i promouran les condicions per a fer-la efectiva en l'àmbit de les seues respectives competències".

D'acord amb l'exposat, la sentència assenyala que no cal estimar que l'acte administratiu impugnat haja determinat lesió alguna dels drets fonamentals que s'invoquen -la llibertat ideològica i religiosa consagrada en l'Article 16.1 CE, i el dret dels pares a ser ells els que decidixen l'educació dels seus fills-. En conseqüència, procedeix la desestimació del present recurs contenciós administratiu.

La Fundació d'Advocats Cristians ha assegurat en un comunicat que portarà el cas dels llibres de Castelló davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Així, ha anunciat que presentarà un recurs d'apel·lació davant l'arxiu de la causa duta a terme pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Castelló.

La presidenta d'Advocats Cristians, Polonia Castellanos, ha assegurat que "era d'esperar que aquest jutge tractara de tancar el cas. És el mateix que va ordenar l'alçament de les cautelars i el que va arxivar el cas de la creu de Bechí".

"No permetrem que açò quede així. Arribarem fins al Tribunal d'Estrasburg si fóra necessari per a defendre als menors. És intolerable que en centres públics es faciliten llibres a menors que promouen pràctiques tan nocives com el sexe amb drogues", ha conclòs.