El 61% de les persones sense llar que va seguir els itineraris d'Acció Social a Alacant han aconseguit eixir del carrer

L'edil Julia Llopis ha afirmat en un comunicat que el consistori reafirma així "el seu compromís amb les persones més vulnerables i inverteix cada any més d'un milió i mig d'euros en l'atenció integral per a persones sense llar". "Al mateix temps, es demostra amb aquestes dades del CAI l'eficàcia de les polítiques específicament destinades a la inclusió social, la reinserció laboral dels més desfavorits", ha remarcat.

El Centre d'Acolliment i Inserció de Persones sense Llar (CAI) compta amb tres tipologies d'estada, curta, mitjana i llarga. En curta estada, que suposa l'atenció residencial durant quinze dies, ha acollit un total de 391 persones.

En mitjana estada, que se subdivideix en ajuda "pont" de suport al treball del centre social corresponent amb allotjament i en urgència social d'atenció immediata, el CAI ha atès a 96 persones. I en llarga estada, que inclou itineraris d'inclusió als més vulnerables, itineraris d'inserció sociolaboral i suport en vivendes unipersonals, ha atès a 87 persones.

El 61% d'aquestes 87 persones que ha finalitzat itineraris de llarga estada ha aconseguit eixir del carrer gràcies a que ha accedit a una alternativa residencial estable, a la Renda Valenciana d'Inclusió o a una ocupació. D'elles el 79% són homes i el 21% dones.

El CAI disposa de 62 places amb una mitjana d'ocupació del 96% i al llarg de 2021 ha atès a un total de 1.089 persones en algun dels seus programes o servicis, pràcticament la meitat en programes residencials.

El primer nivell d'ajuda a persones en risc d'exclusió és el de tractar d'assegurar la permanència en les seues cases a través de prestacions econòmiques específiques per al lloguer, la hipoteca, el pagament de rebuts i l'alimentació.

Quan la situació ja no possibilita aquesta solució és quan es facilita un allotjament alternatiu. Per a cobrir aquestes necessitats Acció Social compte d'una banda amb el citat CAI, i per un altre, amb una xarxa de vivendes semitutelades.

Aquesta xarxa d'allotjament social temporal per a persones vulnerables compta amb 44 places. En 2021 un total de 68 persones s'han beneficiat d'aquest recurs. El temps d'estada se situa en els dotze mesos per les dificultats per a accedir a una vivenda normalitzada. El 56% de qui s'ha allotjat en habitatges semitutelats són dones i el 84% viu en família, un 60% d'elles monoparentals.