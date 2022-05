Una experta insta a inculcar a los niños buenos hábitos para el cuidado de los dientes, "también con los de leche"

"Muchas veces escuchamos a los padres lamentarse porque los pequeños no se cepillan o comen mucho chocolate cuando son los padres los que tienen que inculcar unos buenos hábitos desde bien pequeños. Si lo hacen durante esa edad, la posibilidad de que esos hábitos perduren en el tiempo es muy alta, y no me refiero únicamente a los hábitos de higiene sino también a una dieta correcta", explica.

Regina Parra ha hecho referencia también a la edad a la que hay que empezar a cepillar los dientes de los niños. "Desde la salida del primer diente debe cepillarse dos veces al día y, desde luego, nunca olvidar el cepillado antes de dormir", señala en un comunicado.

En este sentido, apunta que los niños "aprenden por imitación y no debemos impedirles que se cepillen ellos" si bien matiza que "el cepillado correcto deben realizarlo los padres, por lo menos hasta los ocho años, porque antes, no tienen la habilidad suficiente".

La odontopediatra de las unidades dentales de Vithas Valencia desmonta la teoría sobre que no hay que cuidar los dientes de leche "porque se le van a caer".

La higiene "es importantísima, aunque se le vayan a caer, ya que un niño con caries múltiples en dientes temporales probablemente será un adulto con muchas caries. Hay que recordar que, además de para masticar, los dientes son muy importantes para el desarrollo correcto de la estructura de la cara, para respirar, o el desarrollo integral del niño, así que nos debemos preocupar, aunque se vayan a caer".

Además, recalca que es aconsejable crear un vínculo con el bebé, los papás y la consulta del odontopediatra desde que erupcione el primer diente "o como mucho, cuando cumpla el primer año, según indican las diferentes sociedades de Odontopediatría del mundo".

PRIMERA VISITA

En la primera visita, Parra indica que se darán "instrucciones de higiene, consejos de dieta, informaremos sobre la secuencia en la salida de los dientes, revisaremos el desarrollo de las estructuras y, desde luego, detectaremos patologías tempranas".

Por ejemplo, una de las preocupaciones de muchos padres es que los niños tengan los dientes de leche separados: "En realidad, si los dientes de leche están separados, habrá menos problema de espacio cuando le salgan los definitivos, porque son más grandes. Por el contrario, si los dientes de leche están juntos o apiñados, es muy posible que los definitivos también lo estén", apunta.

Además, la odontopediatra destaca que un aspecto muy importante de una primera visita temprana es poder crear un clima adecuado con el niño. "Si comienzan a venir solo para que les revisemos o a que les contemos los dientes o incluso a darles un premio si hacen todo bien, siempre van a venir más dispuestos", concluye.