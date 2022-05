Gómez: "La manifestación del sábado contra la gestión de Meriton es una palanca del cambio"

En ese sentido, ha apuntado, en declaraciones a los medios antes del inicio del pleno municipal de mayo, que esta misma semana ha mantenido una reunión el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, con su propietario, Peter Lim, y ha señalado que "la conclusión no puede ser otra que tiene que haber un cambio en el club".

"Meriton hoy no puede seguir representando el Valencia CF porque no es creíble, no tiene un proyecto de infraestructura deportiva creíble para las instituciones valencianas, pero tampoco tiene un proyecto ilusionante y deportivo y emocional para toda la afición", ha subrayado la también portavoz socialista en el consistorio valenciano.