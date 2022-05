Tu horóscopo diario: sábado 21 de mayo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 21 de mayo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este día se te presenta con excelentes perspectivas para tus asuntos familiares, sentimentales o algún secreto deseo que guardes en tu corazón y que tal vez hoy podría transformarse en realidad o dar un importante paso para que eso suceda muy pronto. Sin embargo, tu ánimo seguirá estando bajo.

Tauro

El día se iniciará para tí con algunas preocupaciones relacionadas con la familia o en concreto tu vida sentimental, que no está funcionando como tu desearías. Sin embargo, va a ser un día constructivo y favorecerá la solución de los problemas o que se den algunos pasos acertados en esa dirección.

Géminis

Te espera un día agradable y optimista, bien dispuesto tanto para las actividades laborales y financieras como para el amor y el cultivo de las relaciones íntimas. En todos estos ámbitos hoy vas a desplegar una gran actividad porque además es un día en el que tendrás muchas ganas de hacer cosas.

Cáncer

Tu estado anímico podría tener hoy unos enormes altibajos, descender a lo más bajo para luego elevarse de repente a lo más alto, y los acontecimientos laborales y familiares van a contribuir tanto a lo uno como a lo otro. Pero quizás termines el día sintiéndote la persona más afortunada del mundo.

Leo

Amanece para ti un día lleno de agobios y problemas. En realidad, la inmensa mayoría no son importantes y al final lograrás resolverlos todos o ponerlos en vías de solución, tanto si son mundanos como si son personales. Pero te será difícil poderte relajar y disfrutar del día como tú deseabas.

Virgo

Hoy te va a salir muy bien el día, sobre todo en lo que se refiere a los asuntos materiales, laborales o domésticos, que siempre son para ti motivo de preocupación y desvelos. Además, es muy probable que recibas una muy buena noticia o una gran ayuda relacionada con esta clase de asuntos.

Libra

Un aspecto negativo de Urano te va a traer un día algo caótico, en el que todo saldrá al revés y se presenten algunos problemas inesperados a los que inicialmente no sabrás cómo reaccionar, especialmente en la vida íntima o familiar. Y en realidad lo mejor es no hacer nada, porque se arreglarán solos.

Escorpio

Con motivo o sin él hoy te vas a levantar muy guerrero, matando moscas a cañonazos y tomando las cosas un poco a la tremenda. Tu mismo puedes provocar desencuentros o conflictos con tus seres más queridos o agravarlos si ya existían antes. Te vas a empeñar en que todos hagan tu voluntad.

Sagitario

Hoy vas a tener los nervios de punta debido a cosas sin importancia y en algunas ocasiones sin ningún motivo. Te sentirás muy susceptible y saltarás a la primera de cambio. En realidad todo se debe a que estás arrastrando muchas tensiones y un fuerte estrés sin descanso desde hace ya tiempo.

Capricornio

Hay muchas posibilidades de que hoy te lleves algún desengaño sentimental o simplemente las cosas no salgan tal y como las tenías planeadas. La persona que amas no va a reaccionar como tu estás pensando o no te va a dar lo que tú esperas que te dé. Te conviene pensar las cosas antes de hacerlas.

Acuario

Es un buen momento para que te actives y pongas en marcha tus proyectos e iniciativas, no importa si estos van dirigidos al trabajo o conectan más con la vida íntima. También será un excelente día para que puedas disfrutar de la naturaleza o hacer algún viaje. Hoy vas a tener el viento a favor.

Piscis

Te esperan importantes alegrías o satisfacciones en los asuntos del corazón, ya sea el amor, la amistad o la familia, o quizás también un amor secreto que escondes en tu interior. La vida te traerá sorpresas que te van a gustar mucho o serán muy positivas a la larga, aunque ahora no te lo parezcan.