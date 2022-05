Oltra tras su personación en la causa por presunto encubrimiento de abusos de su ex: "No comento estrategias de defensa"

"Ya saben que no comento estrategias de defensa. No la comento de otros y menos puedo comentar la que me afecta a mí, entre otras cosas, porque no depende de mí", ha respondido la responsable autonómica cuando se le ha preguntado por este asunto tras firmar con la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, el protocolo de aplicación en la Comunitat Valenciana del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

Mónica Oltra ha recordado también su condición de "abogada" y ha señalado que "igual que un cirujano no se opera a sí mismo" ella, como letrada, tampoco se defiende ni interviene en su defensa. "Igual que un cirujano no se opera a sí mismo", ha insistido.

"Yo tengo un gran peligro, soy abogada de ejercicio y entonces he preferido no participar en la estrategia de la defensa de la misma forma que un cirujano no se opera a sí mismo porque no tiene claridad de miras para eso", ha agregado al respecto.