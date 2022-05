Hi haurà més espai per al públic en les mascletaes i es dispararan set en Luceros i tres en els barris d'Alacant

El regidor de Festes de l'Ajuntament d'Alacant, Manuel Jiménez, ha confirmat aquest dimecres que les mascletaes dels Fogueres es dispararan des del 18 al 24 de juny per a coincidir "amb els dies centrals" de la festa, per tant seran des del dia de l'Entrada de Bandes fins a la cremà, i comptaran amb "més espai" per al públic. Així, set les que es disparen en la plaça de Luceros i tres, abans de festes, en la platja de Sant Joan, Garbinet i Benalúa entre el 4 i 12 de juny.