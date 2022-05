La marcha del 25 de Abril recorre Castelló para reivindicar la vertebración del territorio y la lengua

La marcha para conmemorar el 25 de Abril ha recorrido este sábado las principales calles del centro de Castelló para reivindicar la vertebración del territorio y la lengua, en la que han participado 2.000 personas, según datos de la Policía Local.

Además de conmemorarse la Diada del 25 de Abril, en la jornada de hoy se celebra el 40 aniversario del Aplec de Castelló de 1982, cuando Joan Fuster hizo su mítico discurso 'O ara o mai' ante miles de personas que acudieron a la Plaza de Toros de Castelló para reivindicar la Comunitat y su lengua.

Tras una Trobada de Muixerangues y bajo el lema 'Ara i sempre. Som País Valencià', la manifestación, convocada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha comenzado a las 17.00 horas en la plaza de la Independencia, se ha desarrollado sin incidencias y ha culminado en la plaza de Toros, donde se celebrará un Aplec con los conciertos de Mural Sonor.

En la marcha se han dato cita partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales y diversos colectivos sociales. Los participantes han mostrado durante el recorrido algunas pancantas y carteles en los que se podía leer: 'No renunciem al concert econòmic', 'No renunciem al valencià', 'No renunciem al Xúquer' o 'No renunciem a les comarques'.

La manifestación ha contado con la presencia del conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, el cual ha asegurado que hoy se conmemora el 25 de abril, "un día histórico para los valencianos". "Reivindicamos nuestro estatuto y nuestro autogobierno y que nuestra lengua esté más presente en el día a día", ha dicho.

Por su parte, la presidenta de ACPV, Anna Oliver, ha resaltado que la jornada de hoy sirve para reivindicar "la vertebración del País Valencià, que todos los lugares son importantes y todo el territorio ha de ser reconocido"; así como para "poder hacer uso de nuestros derechos lingüísticos con normalidad con todo tipo de administración y en cualquier ámbito".

"Queremos que se pueda aprender el catalán en las escuelas con normalidad y que no se dé cobertura a la falacia de que el castellano no está reconocido, y queremos un País Valencià libre y soberano", ha añadido.

El público podrá disfrutar en la jornada de hoy de reconocidos artistas valencianos como Mireia Vives y Borja Penalba, Tesa, Cactus, Tardor, Smoking Souls, entre otros.