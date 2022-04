Terra Mítica reobri les seues portes el pròxim 4 de juny després de dos anys de pandèmia

En un comunicat, l'organització ha assenyalat que, al mateix temps, tornen "emblemàtiques" atraccions com Titánide -la muntanya russa invertida a més de 100 km per hora-, Sycope, Tornat -una torre de 100 metres d'altura amb cadires voladores-o Vol del Fènix, la impactant caiguda lliure de 54 metres en només 3 segons.

De la mateixa manera, Terra Mítica també compta amb opcions més familiars com Ícaros, El Port d'Alexandria o El Laberint del Minotaure, així com atraccions per als més xicotets distribuïdes per les diferents àrees del complex.

Per a la present temporada, la gran aposta del parc seran els espectacles de gran format i amb molt que explicar. En l'auditori de Pandora, situat en Les Illes, el visitant podrà redescobrir la màgia de la mà de la ballarina Fantasia. Un xou on s'ajunten l'emoció i una posada en escena d'innegable bellesa.

El Circus Maximus de Roma, albergarà un nou espectacle que l'usuari de Terra Mítica no espera i que, sens dubte, gaudirà. Un aclamat i històric personatge es converteix en l'indiscutible protagonista d'una història que conjumina fortalesa, valor i una escenografia impactant.

Durant tota la jornada de parc, les diferents àrees de Terra Mítica comptaran amb molta animació a càrrec d'altres singulars i benvolguts éssers mítics, així com d'altres que s'estrenen en la Terra de les Emocions de Benidorm.

Per a posar a l'abast del visitant totes aquestes novetats, Terra Mítica ja ha tret a la venda la seua passada de temporada. Després de la seua compra, el titular d'aquesta passada podrà accedir a les instal·lacions del complex, de manera il·limitada, comptant amb condicions especials, tant en les tendes i restaurants del propi parc, com en la compra d'entrades d'altres complexos com Aqualandia o Mundomar.