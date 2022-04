Un estudi conclou que "millorar la raça" va ser una de les raons per a medicalitzar l'embaràs en el franquisme

Es tracta d'un article del professor d'Història de la Ciència de la UMH Ramón Castejón Bolea i de la investigadora de l'Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant (UA) Mª Teresa Riquelme Quiñonero, informa la institució il·licitana.

La investigació, publicada en la revista 'História, Ciências, Saúde-Manguinhos', aprofundeix en la presència d'idees i pràctiques eugenésicas durant les dècades de 1930 a 1950, entorn del problema sanitari de la sífilis en dones embarassades i la sífilis congènita a Espanya.

També analitza el paper de l'organització Auxilie Social en la implantació de la vigilància prenatal durant l'embaràs i en el procés d'institucionalització i medicalización del part. Els investigadors Castejón Bolea i Riquelme Quiñonero exposen que durant les primeres dècades del franquisme es va dissenyar una estratègia per a assegurar fills lliures de la sífilis congènita i així impedir la "degeneració de la raça" per aquesta malaltia.

En la dècada de 1930 i 1940, la mortalitat en els nounats s'atribuïa a la tardança de les dones a acudir a les maternitats, l'escassa competència de les llevadores i les "tares fisiològiques" del fetus degut de principalment a la tuberculosi, la sífilis, la diabetis i l'anèmia.

En aquest context, el problema de la sífilis de les embarassades va ser emmarcat dins de les preocupacions eugenèsiques i amb un biaix de gènere. Els possibles riscos del tractament per a les dones sempre van quedar en segon pla davant la necessitat d'assegurar 'productes' sans. L'estudi llança llum en com aquestes pràctiques científiques pretenien legitimar l'ordre existent i la política demogràfica.

MÉS I MILLORS NAIXEMENTS

Segons els investigadors, després de la Guerra Civil, al règim franquista li preocupava el baix índex de natalitat del país. La resposta va ser una política demogràfica pronatalista, basada en la intervenció de l'estat en la reproducció. Però, a més d'aconseguir un increment en el nombre de naixements, es pretenia millorar la qualitat de la població.

D'acord als preceptes de l'anomenada 'eugenèsia llatina', era possible la compatibilitat de l'eugenèsia amb el catolicisme, prescindint d'aquells elements que obstaculitzen en contradicció amb la norma catòlica.

Per als metges falangistes, el cos era propietat de la pàtria mentre el metge i la medicina social havien de posar-se al servici de la nació i col·laborar en l'objectiu comú de la "grandesa" d'Espanya. El franquisme considerava a les dones com les principals responsables del pervindre de la raça: havien de ser "fortes i productives" per a subministrar "un gran nombre d'homes forts".

En aquesta època, a Espanya hi havia grans dificultats per a la realització fiable del diagnòstic mitjançant laboratori i per al tractament de la sífilis. Segons dades arreplegades en un altre estudi, de les 40.000 gestacions sifilíticas a l'any que s'estimaven a Espanya, 20.000 xiquets es perdien durant l'embaràs i altres 20.000 presentarien sífilis congènita.

De conformitat amb les dades dels centres de maternología d'Auxili Social, aproximadament entre un 2,3% i un 2,7% de les embarassades ateses eren diagnosticades de sífilis. Algunes proves per al diagnòstic sol estaven disponibles en laboratoris de grans poblacions. A més, els falsos positius i negatius de les proves serològiques dificultaven el diagnòstic fiable en l'embarassada.

ARSÈNIC

Per la seua banda, els tractaments disponibles per a aquesta malaltia eren el Neoarsenobenzol, que contenia arsènic, i preparats de bismut, en combinació. La pràctica mèdica en Auxili Social era que tant les dones amb antecedents de sífilis activa com els casos sospitosos, encara amb serologia negativa, havien de ser tractats. Açò implicava que qualsevol futura mare sospitosa de patir sífilis seria sotmesa a tractaments arsenicals i amb bismut.

Els autors expliquen que aquests tractaments eren llargs, tòxics i comportaven efectes adversos importants; en alguns casos, la possibilitat de mort. Evitar que la descendència fora de "baixa qualitat" s'anteposava al perill per a la salut de la mare que suposava la toxicitat dels tractaments.

Paral·lelament, l'estudi de la UMH conclou que l'increment de la vigilància mèdica prenatal i de l'assistència sanatorial del part dins de les institucions d'Auxili Social es va vincular a una disminució important de la mortalitat materna i de la mortalitat perinatal i neonatal a Espanya.

L'organització franquista es va centrar en els cossos de les dones més que en els aspectes morals o ideològics i va contribuir al procés de medicalització de l'embaràs i del part durant les dècades centrals del segle XX. Com a conseqüència, les dones pobres, la majoria pertanyents a les perdedores de la Guerra Civil, es van beneficiar de la millora de l'atenció matern-infantil i es van incorporar progressivament a aquest procés de medicalització.