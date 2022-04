Assut.- Vicent Marzà sobre el cas Assut: "Pere Mayor no és militant del nostre partit"

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha declinat aquest divendres fer valoracions en ser preguntat per les informacions sobre el sumari del cas Assut que al·ludeixen a una suposada reunió de l'exdirigent del Bloc Nacionalista Valencià Pere Mayor amb la trama per a una operació urbanística, assegurant que aquesta persona "no és militant del partit".

Marzà s'ha pronunciat així davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a Castelló per a obrir la fira 'Ven a la FP!' que se celebra en la plaça Huerto Sogueros.

Per al conseller, "evidentment" Compromís està desvinculat del cas, "doncs no hi ha cap indici que tinguem res a veure, sinó tot el contrari".

"Nosaltres sempre hem lluitat perquè, en cap cas, hi haja comportaments com els quals es poden intuir en algunes d'aquestes qüestions i sempre respectar el que diga la Justicia, però, en aquest cas concret, és que aquesta persona ni és militant del nostre partit", ha conclòs.