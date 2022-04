Almassora recuperarà aquest estiu les excavacions per a buscar l'accés original al Torrelló

L'Ajuntament d'Almassora recuperarà aquest estiu les excavacions de l'assentament arqueològic del Torrelló del Boverot per a investigar quin era l'accés original amb un pressupost de 20.000 euros finançat amb fons municipals.

L'actuació estudiarà la possible porta d'entrada al poblat i el penya-segat oposat en anteriors descobriments. A més, els treballs examinaran les restes de dos murs dels segles II i IV situats en paral·lel a la muralla principal.

En aquest sentit, l'objectiu és esbrinar la distribució dels accessos i explicar el context de les troballes dins del seu període històric. El director del Museu Arqueològic del Torrelló i arqueòleg municipal, Gerardo Clausell, ha assenyalat que, gràcies a l'excavació, la ciutadania podrà conéixer "la cronologia de la muralla i el moment d'abandó del poblat". Per tant, l'actuació començarà en els mesos d'estiu per a estar acabada a la fi d'octubre i, d'aquesta manera, fomentar les visites del veïnat al descobriment.

Així, el termini principal dels treballs marcat en el contracte fixa en un mínim de 40 dies les tasques arqueològiques, però es podran ampliar a 90 dies hàbils depenent de les restes oposades i de les condicions meteorològiques. Quant al personal, la realització de les tasques requereix, almenys, un tècnic arqueòleg acompanyat de dos o tres operaris. D'aquesta manera, els operaris començaran amb la neteja de la vegetació del poblat i seguiran amb l'excavació arqueològica manual.

El projecte es dividirà en dos fases. La primera etapa començarà al juny i serà la continuació de l'extensió d'un àrea que podrà determinar les dimensions reals del possible fossat de protecció i comprovar què hi ha per davall dels nivells arqueològics per a obtindre uns resultats més versemblants. L'excavació consisteix a traure a la llum les possibles estructures arquitectòniques ibèriques. La segona etapa, destinada a la part oest, està prevista per a 2023-2024.

POBLAT

El poblat del Torrelló del Boverot, classificat com Bé d'Interés Cultural, compta amb un museu monogràfic i exclusiu de més de 300 metres quadrats. El jaciment presenta una superfície d'uns 2.200 metres quadrats, dels quals tan solament s'han excavat 500 metres quadrats, un 35 per cent de la seua totalitat. Les excavacions, tres finançades per l'Ajuntament i una per la Conselleria de Cultura, ja han trobat, conservat i mantingut altres restes com les muralles d'antigues civilitzacions o 25 metres de llenç.

L'arqueòleg municipal ha ressaltat que la recent àrea d'intervenció "serà aproximadament de 25 x 15 metres quadrats, tot junt a la muralla ataludada externa en l'extrem nord-est del poblat". "Amb açò, els operaris continuaran amb el projecte de posada en valor des de la perspectiva més ràpida en el temps i definitiva per a consolidar el Torrelló com a atractiu turístic", segons Clausell. A més, els treballs inclouran un procés sistemàtic de mostreig de sediment dels diferents estrats.