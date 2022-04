Sucesos.- Hallan un proyectil de la Guerra Civil en la iglesia del Carmen

Agentes del grupo Tedax (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos) se han desplazado hasta el lugar y varios indicativos de la Policía Nacional han acordonado los alrededores por seguridad.

El hallazgo se ha producido en torno a las 13 horas, cuando los técnicos encargados de las obras han llevado a cabo una inspección técnica rutinaria, en la que han descubierto el artefacto incrustado en una de sus paredes del campanario, a la que solo es posible acceder con andamio, según ha relatado a Europa Press el párroco, Daniel Juan.

"Inmediatamente, se ha activado el protocolo en estos casos: llamar a las autoridades, a la Policía Nacional, que se ha presentado automáticamente con una unidad Tedax y están intentado desencrustar o sacar de la piedra del campanario la bomba, que aún no sabemos de cuándo es, pero que no explotó milagrosamente", ha comentado el responsable de la iglesia.

En ese sentido, fuentes de la Policía Nacional detallan que los agentes del Tedax han procedido a picar la piedra para extraer el proyectil, que parece ser de la Guerra Civil, a falta de que los agentes así lo confirmen tras sacarlo y comprobar el artefacto con mayor precisión.

El párroco Daniel Juan ha explicado que el hallazgo ha sido toda una "sorpresa". "Es verdad que en la ciudad ha habido otros casos en los que se ha encontrado en los tejados de una iglesia un obús, que tampoco explotó, pero en nuestra parroquia no teníamos ninguna referencia, como durante tantos años no se ha intervenido en el campanario no se tiene constancia. Está en una posición en la que es imposible acceder si no es por medio de un andamio, que es el que se ha colocado para la restauración. A la vista no está", ha detallado.

Las obras, según ha explicado, se enmarcan dentro de un proyecto de rehabilitación y restauración del campanario de unos 45 metros de altura de este monumento declarado Bien de Interés Cultural. Tras "siglos" sin intervenir en esta contrucción, "se estaba desprendiendo parte de la moldura de la cúspide del campanario a la vía pública", ha señalado. Está previsto que los trabajos terminen en el mes de septiembre.