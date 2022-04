El pianista valenciano Josu de Solaun ofrecerá recitales en Italia y Alemania

El instrumentista, uno de los intérpretes con más proyección internacional, desarrolla una intensa agenda artística en 2022 tras la pandemia generada por el Covid-19.

Para Música in Mostra, De Solaun ha preparado un "singular y exigente" programa con diversas improvisaciones musicales (Preambulum, Intermezzo y Elaboratio) que se alternarán con obras como Arabesca, Op. 18 de Robert Schumann; Sonata en Do Menor, Hob. XVI/20 de Joseph Haydn; Ballade Op. 52 y Nocturne op 62 Nr. 1 de Frédéric Chopin; Feux d'artifice, Ondine y Minstrels de Claude Debussy; y Vals Mefisto de Franz Liszt.

En la parte final, el único español que ha ganado el Premio Iturbi, Concurso Internacional de Piano de Valencia y el Concurso de Piano George Enescu de Bucarest, situando su nombre en 2014 junto a grandes intérpretes como Radu Lupu y Elisabeth Leonskaja; abordará Carrillon-Nocturne, Op. 18 Nr. 6 de Enescu; la Fantasia Baetica de Manuel de Falla y cerrará con una improvisación, Conclusio, el recital que tendrá lugar en el castillo de origen romano el próximo día 22.

El festival, dirigido por el italiano Bruno Aprea, acogerá conciertos con diversas propuestas en torno al canto gregoriano, música clásica y electrónica del 22 al 24 de abril.

De Solaun actuará como solista con la Filarmónica de Stat Sibiu en Rumanía, dirigida por Tateo Nakajima, con un programa con las Variaciones sinfónicas para piano y orquesta de César Franck y Totentanz de Franz Liszt en la Sala Thalia el jueves 28 de abril. El concierto del compositor austrohúngaro, también conocido como Danza macabra, está inspirado en la melodía del canto gregoriano Dias Irae [Día del juicio] y en la muerte, tema por el que los compositores románticos sentían especial fascinación.

En el mes de mayo, el pianista ofrecerá un recital de música de cámara junto con la violinista Franziska Pietsch en el Palacio Imperial de la Sociedad Filarmónica de Paderborn en la localidad alemana de Bad Lippspringe el día 8. El programa incluirá las obras Sonata para violín y piano 'Epica' No. 3 op. 5 de Nikolai Medtner; Sonata para violín y piano n.° 7 en do menor Op. 30 n.° 2 de Ludwig van Beethoven; y la Sonata para violín y piano n.º 1 en la menor, Op. 105 de Robert Schumann.

De Solaun y Pietsch actúan juntos desde hace años en numerosos conciertos y han grabado dos discos: Sonatas para violín de Shostakovich & Strauss, y Fantasque, con sonatas para violín y piano de los compositores franceses Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel y Francis Poulenc, trabajo con el que ganaron en los prestigiosos Premios Internacionales de Música Clásica 2021 (ICMA en sus siglas en inglés).

PLOIESTI, GRANADA Y BUCAREST

El pianista interpretará el Concierto para piano y orquesta en sol mayor de Maurice Ravel con la Filarmonica Paul Constantinescu de Ploiesti (Rumanía), dirigida por el español José Fabra, el 12 de mayo; estará presente en el ciclo Piano con sabor en el que dará un recital en el Auditorio Manuel de Falla de Granada el día 15; y volverá a Rumanía para tocar el Concierto para piano n.º 2 en la mayor, S. 125 de Liszt con la Filarmónica George Enescu, dirigida por Christian Badea, en el legendario Ateneo Rumano de Bucarest, los días 19 y 20.

En su undécima y duodécima colaboración con esta reputada orquesta rumana afrontará una obra, grabada por De Solaun con la Orquesta Filarmónica de Moravia (Republica Checa) el año pasado, que se caracteriza por ser la más intimista y personal del autor. Está concebida con un único movimiento con una duración de 20 minutos, dividido en seis secciones conectadas. Liszt, que la dedicó a su alumno Hans von Bronsart, la dirigió en su estreno en Weimar en 1857.

CONCIERTO POR UCRANIA Y EN EL ADDA

Además, De Solaun, el violinista Jesús Reina y el violonchelista Adolfo Gutiérrez ofrecieron un concierto benéfico, organizado por la Embajada de Rumanía en España, el Instituto Cultural Rumano, International Institute y Cruz Roja, para las víctimas y los refugiados de Ucrania, ayer en el Salón de Actos del Instituto Internacional Norteamericano en Madrid. El programa incluyó las obras Impresiones de la infancia, op. 28 de Enescu, Sonata en la menor 'Arpeggione' D 821 de Schubert, y el Trio en si mayor, op. 8 de Johannes Brahms.

En el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y junto con el violonchelista Adolfo Gutiérrez ofrecerá un programa, Loss and love [Pérdida y amor], con obras de Schumann: Adagio and Allegro Op. 70, Fantasiestücke Op. 73 y Fünf Stücke im Volkston Op. 102; y Schubert: Arpeggione Sonata in A minor, D. 821, hoy a las 20h.

Josu de Solaun (Valencia, 1981) actúa en numerosos países de América, Asia y Europa como recitalista y solista junto a prestigiosas formaciones como la del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, Orquesta de Cámara Rudolf Barshai de Moscú, Filarmónica La Fenice de Venecia, RTVE, Radio de Bucarest, Filarmónica George Enescu de Bucarest, Monterey Symphony Orchestra de California, Virginia Symphony Orchestra, American Ballet Theater Orchestra de Nueva York, Sinfónica Nacional de Colombia, Filarmónica de la Ciudad de México, RTÉ National Symphony Orchestra de Dublín, Bilbao, Euskadi, Extremadura, Galicia y Valencia, entre muchas otras.