Associacions i entitats turístiques d'Alacant poden presentar projectes per al Pla Reactiva 22 fins al 5 de maig

Així, les associacions i entitats del sector turístic disposen de deu dies hàbils per a presentar els seus projectes. Per a concedir la subvenció primen els criteris de digitalització, sostenibilitat, la implantació de mesures que afavorisquen la inclusió i la cerca de l'excel·lència dels servicis, recorda el consistori en un comunicat.

El Pla Reactiva 2022 es divideix en cinc línies. La primera engloba a les associacions i entitats d'allotjaments vacacionals, és a dir, hotels i blocs d'apartaments turístics, que optaran a una subvenció màxima de 200.000 euros. La segona es destina a gastronomia i hoteleria per un import de 120.000 euros.

La tercera és per a les associacions i entitats esportives per a activitats esportives en general, així com nàutiques i esports en platja, que justifiquen la celebració d'esdeveniments turístic-esportius, amb seu en la ciutat d'Alacant. Així, disposaran d'un màxim de 80.000 euros.

A la quarta línia podran optar les agrupacions relacionades amb el turisme MICE (Congressos, negocis, incentius), per a les quals es destinen 10.000 euros. Dins de la línia 5, amb un màxim de 90.000 euros, estan incloses les associacions i entitats de promoció del turisme de creuers, de turisme actiu i guies oficials, turisme idiomàtic, LGTBIQ+, turisme residencial, així com festivals i cicles de cinema i música.