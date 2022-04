Puig defèn que la moció de censura d'Oriola (Alacant) és "legítima" perquè "hi havia situació d'inestabilitat"

També ha defès el suport dels regidors de la formació 'taronja' i ha rebutjat que el PSPV es recolze en "trànsfugues", ja que si els vots de Cs li van valdre al PP per a accedir a l'alcaldia, també valen ara als socialistes. "Si valen per a uns, també valen per a uns altres", ha considerat.

Així s'ha pronunciat davant els mitjans a Alacant a preguntes sobre les declaracions del líder del PPCV, Carlos Mazón, en la qual assegurava que la moció de censura "fa mala olor" i criticava Puig per "assaltar el poder costi el que costi". Sobre aquest tema, ha replicat que "Mazón té les seues prioritats i jo tinc les meues", i que les del Consell "són intentar canviar la Comunitat i mantindre un estat de benestar potent".

"La moció de censura està formalitzada en l'àmbit local, es tracta d'una qüestió de política local. Hi havia una situació d'inestabilitat i s'ha pres eixa decisió legítima i jo no tinc més que dir", ha manifestat.

Així mateix, ha assenyalat que s'ha mantingut una relació "institucional raonable" i "positiva" amb l'Ajuntament d'Oriola, perquè "hem avançat bastant en qüestions que amb governs anteriors no s'havia avançat" i espera "continuar fent-ho amb el nou govern" i "intensificar eixa col·laboració".

D'altra banda, a preguntes sobre la possibilitat que la moció de censura estiga motivada per interessos urbanístics i empresarials, Puig ha assegurat que "qui diga això l'haurà de demostrar". "Jo respecte l'autonomia local i respecte tant l'acord anterior a eixe govern com el qual democràticament es produïsca, i per descomptat no tinc cap tipus de dada que em permeta pensar que hi ha algun tipus d'interés ocult, però no em correspon a mi valorar-ho", ha agregat.

Finalment, ha rebutjat que el PSPV busque "assaltar el poder" i ha remarcat que l'actual alcalde 'popular' d'Oriola, Emilio Bascuñana, va ser primer edil gràcies als vots de Cs. Per tant, ha dit, "si serveixen per a uns, serveixen per a uns altres. Respecte profundament a l'alcalde i respecte els poders democràtics sempre".