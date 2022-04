Puig no cree que la tasa turística se llegue a aplicar en "prácticamente ninguna ciudad"

Así lo ha expuesto, tras una visita al aeropuerto de Castellón, sobre la afirmación del secretario autonómico de Turismo, el también socialista Francesc Colomer, de que no descarta dimitir en caso de que se apruebe la tasa turística. Puig ha remarcado que no ha oído estas declaraciones y que Colomer "sabe" que cuenta con su confianza.

Se trata de un impuesto que han proyecto los socios del gobierno autonómico (PSPV-Compromís-UP), de entre 0,5 y dos euros por jornada y a aplicar por los ayuntamientos que decidan cuando pase un año de moratoria desde su aprobación definitiva.

Al respecto, Puig ha afirmado que los consistorios que decidan no implantar la tasa cuentan con su "apoyo", aunque ha recordado que se paga en muchas ciudades europeas y "no ha sido un desastre".

"Ahora bien, creo que no es el momento, lo he dicho muchas veces, pero no hay que plantearlo en términos catastróficos y como si el problema real del sector fuera la tasa turística", ha abundado, ya que considera que el reto ahora es recuperar la situación previa a la pandemia y combatir la crisis de precios.

Por tanto, el 'president' ha insistido en que "esa es la realidad" del sector y que no tiene "ningún tipo de sentido" intentar que el debate se centre en la tasa turística.

Ha avanzado que en su reunión de este martes con la patronal hotelera HOSBEC abordará cómo mejorar el posicionamiento de la Comunitat, además de asegurar que ningún gobierno autonómico ha apostado tanto por el sector como el actual.