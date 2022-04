Alacant habilita platges i passejos per a l'inici de la Setmana Santa després de la seua neteja pel temporal

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament d'Alacant ha habilitat platges i passejos per a les vacacions de Setmana Santa, després de desenvolupar un ampli dispositiu de neteja per a retornar-los el seu estat habitual després del temporal de pluges. Aquesta matinada s'ha desenvolupat un operatiu especial en el Postiguet per a retirar l'acumulació d'algues marines, d'on s'han tret més 2.500 metres cúbics.