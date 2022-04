Ucraïna.- La Generalitat envia 80 tones d'ajuda humanitària per via ferroviària des de Ciutat de la Llum d'Alacant

20M EP

NOTICIA

Un total de 80 tones de material humanitari han eixit aquest dimecres de Ciutat de la Llum, a Alacant, amb destinació a Ucraïna. En aquesta ocasió, l'ajuda s'enviarà per via ferroviària, per a evitar, d'aquesta forma, el col·lapse de les carreteres i les dificultats per a accedir a algunes zones. L'enviament està format principalment per aliments i productes de condícia, encara que també inclou material de primers auxilis.