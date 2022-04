Ucraïna.- La Cambra de comerç de Castelló testifica que Porcelanosa manté en suspens les transaccions amb Rússia

La Cambra de comerç, Indústria, Servicis i Navegació de Castelló, com a entitat oficial emissora dels certificats d'origen, que és el document que acredita el país d'origen d'una mercaderia i que tramiten empreses exportadores per a dur a terme el compliment dels requisits duaners, consulars, crèdits documentaris, testifica que el grup empresarial Porcelanosa actualment manté en suspens les transaccions comercials amb el mercat rus, a conseqüència del conflicte bèl·lic originat en la regió.

L'entitat cameral que presideix Mª Dolores Guillamón corrobora d'aquesta manera la postura exposada per la multinacional castellonenca arran de les declaracions realitzades aquest passat dimarts pel president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en sessió celebrada en el Congrés dels Diputats, on va sol·licitar a aquest grup empresarial cessar les seues operacions a Rússia, "alguna cosa que ja venia fent des de l'inici de la guerra", tal com ha pogut constatar la Cambra de comerç a través del seu departament d'Internacionalització.

La Cambra de Castelló ha posat de manifest, abans de res, el seu més "ferm suport i solidaritat" amb el poble ucraïnés, "víctima de la barbàrie de la guerra"; el seu suport al seu president, al que anima "en la seua lluita per la llibertat i els valors democràtics"; i al Grup Empresarial Porcelanosa, "per compartir aquests ideals" i haver cessat les seues operacions comercials com a resposta a una agressió que l'entitat cameral creu "inacceptable".