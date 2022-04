Oltra remarca que no dimitirá: "Solo faltaba que tengamos que asumir responsabilidad por las mentiras que cuentan otros"

Así se ha pronunciado la vicepresidenta este lunes en Sagunt, donde ha indicado que "una dimisión siempre tiene sus causas" y que se tiene que pedir responsabilidad política "en una actuación con falta de ética o delictiva". "En este caso, ni hay ilegalidad ni falta de ética en las actuaciones", ha asegurado.

Además, ha aseverado que todas las actuaciones que se han llevado a cabo en el caso "contradice la teoría de la conspiración que ha ideado y construido la extrema derecha desde la calumnia". Para Oltra, dimitir en esta situación "no es asumir responsabilidad política, es rendirse ante el acoso y derribo por motivo político, porque lo que no pueden conseguir en las urnas, lo intentan conseguir con mentiras y juego sucio en los tribunales".

Para la vicepresidenta, que hubo desprotección a la menor "está por demostrar" y ha asegurado que este caso parte de "una serie de manifestaciones basadas en especulaciones y no en pruebas". "Eso se sigue arrastrando como una verdad judicial cuando es una especulación impropia del principio de taxatividad que debe presidir el derecho penal", ha agregado.

Oltra ha defendido que "la existencia de los documentos es innegable" y ha considerado que es "la prueba que refuta todas las mentiras". Además, ha recordado que ya fue imputada por "defender a los vecinos del Cabanyal": "No es la primera vez que me pasa", ha aseverado y ha cargado contra "los poderes fácticos y aquellos que no soportan no estar en el poder e inician el acoso y derribo".

Según la consellera, "todas las pruebas contradicen" los "indicios razonables" que han motivado la petición de imputación y ha señalado que "todos los documentos" y "todas las personas que han declarado no piensan eso". Preguntada si le gustaría ir a declarar, ha señalado: "Yo haré lo que tenga que hacer. El juez hará su trabajo y yo haré el mío".