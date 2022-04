Els treballadors de Nordex ratifiquen el preacord aconseguit la passada setmana amb l'empresa

Els treballadors de Nordex han ratificat aquest matí en assemblea el preacord que van aconseguir els sindicats i l'empresa la passada setmana dins de les negociacions que mantenien les dos parts sobre l'expedient de regulació d'ocupació que afecta a 94 treballadors i que va presentar la firma després d'anunciar el tancament de la planta.

Segons ha informat el comité d'empresa, a les 12.00 hores tindrà lloc la reunió amb l'empresa per a traslladar-li aquesta decisió de la plantilla.

L'acord -segons va informar el Sindicat Independent- conté una indemnització de 40 dies per any treballat, un plus lineal de 800 euros addicionals per cada any treballat amb un topall, per a tots dos conceptes, de 27 mensualitats. Així mateix s'abonarà una prima addicional de productivitat per valor de 200 euros per cada any de servici prestat a l'empresa.

La suma dels tres conceptes -indemnització, plus lineal i prestació de productivitat- acosta la quantitat global de 52 dies d'indemnització per any de servici. El treballador té garantit, a més, un mínim de 10.500 euros, tinga l'antiguitat que tinga, per la desaparició del seu lloc de treball.

A més, s'ha negociat un pla de recol·locació interna que comprèn 85 posicions a les quals poden optar els 94 treballadors que, en principi, es veuran afectats per les extincions de l'ERO. Finalment existeix un pla de recol·locació externa, a càrrec de l'empresa RANDSTAD per un període de nou mesos.

Per al supòsit que l'empresa Nordex-Acciona reprenguera l'activitat en els 15 mesos posteriors a la finalització de l'ERO -31 de juliol de 2022- els ara afectats tindrien prioritat per a ocupar qualsevol de les vacants que es produïren.

El preacord va ser valorat pel Comité d'empresa, de manera unànime, com de "satisfactori", tenint en compte que "es tracta de l'ERO de la Comunitat Valenciana amb millors condicions econòmiques i socials acordat durant els últims anys", va apuntar el Sindicat Independent.