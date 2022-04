Partidos y políticos valencianos condenan el "terrible" crimen de Sueca: "Desterremos el machismo"

El propio alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, en declaraciones a Europa Press, se ha mostrado "consternado" tras el crimen, ha expresado que los hechos les han "dejado a todos con mal cuerpo" y ha manifestado que la violencia vicaria "es aún más condenable".

Desde el PSPV, su secretaria de Justicia y diputada socialista en Les Corts Valencianes, Rosa Peris, en un mensaje publicado en su perfil en la red social Twitter, ha señalado que "no hay palabras que permitan acercarse al terrible dolor de esta madre". "Demasiadas criaturas están en riesgo por no entender que un maltratador no es buen padre", ha añadido.

Y el alcalde de Xirivella (Valencia), también diputado socialista en el parlamento valenciano y miembro del Comité Federal del PSOE, Michel Montaner, ha afirmado que "a todos aquellos que niegan la violencia machista y la necesidad de proteger a la parte débil e indefensa se les debería caer la cara de vergüenza" ante este tipo de hechos.

Compromís también ha condenado los hechos en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Hoy, en nuestra tierra, la violencia machista vuelve a dejarnos helados. Todo nuestro pésame para la madre víctima de violencia vicaria y para la familia del niño de 10 años. Hagamos frente al machismo, desterrémoslo", ha escrito la coalición.

El alcalde de València, Joan Ribó, en su perfil en Twitter, ha expresado su repulsa ante este "terrible" crimen, que ha enmarcado en "la expresión de la violencia machista con toda su crueldad".

Por su parte, la secretaria general del PPCV y portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha mostrado su "más absoluta condena y repulsa ante este horrible suceso" y ha manifestado su deseo de que "caiga todo el peso de la ley sobre el culpable". "No puede haber nada más cruel en el mundo", ha agregado.