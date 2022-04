L'incendi d'una vivenda obliga a desallotjar part d'un edifici a Onda

L'incendi s'ha declarat cap a les 9.45 hores i ha afectat totalment una habitació d'un segon pis d'un edifici, mentre que el fum ha inundat la resta de la vivenda i l'escala de l'immoble.

Els bombers han confinat a les seues cases els veïns de la quarta planta a causa del fum i els habitants de la resta de plantes han sigut desallotjats, encara que cap persona ha resultat afectada.

Una vegada extingit l'incendi, un tècnic municipal ha anat ha revisar l'edifici per a comprovar que no hi ha problemes d'estructura.