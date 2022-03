PortCastelló adquirirà una nova estació de mesurament de partícules dins de la seua política de protecció mediambiental

L'Autoritat Portuària de Castelló trau a licitació per 295.000 euros l'adquisició de nou equipament de qualitat de l'aire i servici de manteniment de tota la seua xarxa dins de la seua política de protecció mediambiental. Es tracta d'una nova estació de mesurament de partícules.

El port de Castelló disposa en l'actualitat de 5 analitzadors automàtics de partícules integrats en la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, tal com marca el Conveni de Millora de la Qualitat de l'Aire firmat entre la Generalitat Valenciana i l'Autoritat Portuària de Castelló.

Ara PortCastelló adquirirà una nova estació per al mostreig i control de material particulado PM10 i PM2,5 pel que la xarxa de qualitat de l'aire estarà formada per un total de 6 estacions equipades per a l'anàlisi automàtica de partícules i informació meteorològica, i a més en dos d'elles s'instal·laran analitzadors de gasos.

La informació que ofereixen les estacions de mesura de partícules en suspensió pot consultar-se en temps real a través de la pàgina web de l'Autoritat Portuària de Castelló. Les dades permeten conéixer de forma instantània la informació, interpretar les dades per a la millora de la qualitat de l'aire i planificar les operacions portuàries en el cas que siga necessari.

Es tracta d'un programa de monitoratge i vigilància de les emissions que es duu a terme des de 2019 a través dels sensors meteorològics i del material particulat.

El conveni firmat amb la Generalitat Valenciana és pioner en el sistema portuari espanyol i suposa un compromís entre les dos administracions per a aconseguir els objectius de reducció de la contaminació atmosfèrica, al mateix temps que estableix els mecanismes necessaris per a no superar els límits legalment establits de concentració de partícules en l'aire. Aquest conveni s'emmarca en l'estratègia de l'Agenda 2030 i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.