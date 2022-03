El Teatre Principal de Castelló comença el trimestre amb la producció de l'IVC 'La tempesta'

Cultura de la Generalitat presentarà aquest diumenge en el Teatre Principal de Castelló 'La tempesta', la nova producció de l'Institut Valencià de Cultura (IVC).

La versió i la direcció de l'obra de Shakespeare és de Roberto García i compta amb un repartiment de nou actors i actrius encapçalats per Teresa Lozano, en el paper de Pròsper, Premi d'Honor de les Arts Escèniques Valencianes 2020, i que feia més de vint anys que no treballava en una producció pública valenciana. La resta del repartiment està format per Marina Alegra, Álvaro Báguena, Paula García Sabio, Nelo Gómez, Jaume Ibáñez, Jacobo Julio Roger, Jaime Linares i Manuel Maestro.

El director territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat que la producció ha obtingut un "gran èxit" des de la seua estrena en el Rialto de València i arriba a Castelló en un muntatge "atractiu i que acosta a un públic ampli l'obra de Shakespeare".

En una de les obres més populars de Shakespeare, el seu protagonista, Hamlet, munta una peça teatral amb el propòsit d'observar l'efecte que provocarà la representació en el seu padrastre, la qual cosa està dins d'una altra obra titulada 'Hamlet', en la qual els espectadors observen a l'observador.

Continua Shakespeare jugant al metateatre i, en 'La tempesta', el seu protagonista, Pròsper, que ha espiat el comportament dels nàufrags en la seua illa com si foren rates de laboratori, es dirigeix al públic per a demanar-li l'aplaudiment que l'allibere de l'acció que, d'alguna manera, ell ha creat. En aquest cas, Pròsper és conscient de ser l'observador observat.

El director de l'obra, Roberto García, va assenyalar en la presentació de 'La tempesta' que és una obra "estranya, peculiar i poc representada", i va destacar que una de les coses que més interés li va despertar va ser que estan bàsicament davant un artefacte metateatral. "L'illa que apareix a l'obra no deixa de ser l'espai de creació del dramaturg renombrado Pròsper i del director d'escena renombrado Ariel, és a dir, un teatre dins d'un altre teatre. I, com a espai de creació que és, parlem d'un lloc on pot passar qualsevol cosa i on els personatges són llançats a viure un viatge revelador i de transformació", va afegir.

En l'obra no falten grans temes com l'exercici del poder, la llibertat a la qual apel·len tots els personatges, les presons mentals i físiques, la relació entre pares i fills, la venjança, el perdó i les segones oportunitats.

JORNADES DE PENSAMENT EN L'EACC

L'Espai d'Art Contemporani de Castelló presenta aquest divendres 1 i dissabte 2 d'abril les jornades de pensament 'Todas las ramas de un árbol feminista'. Partint del títol de l'exposició i la idea d'arbre les ramificacions del qual s'estenen més enllà de la sala d'exposicions, aquest cicle de conferències reuneix visions diferents de pensadores feministes per a reflexionar sobre l'activisme en la nova era global.

Les jornades començaran el divendres a les 16.00 hores amb la benvinguda de la comissària de l'exposició 'El árbol de la rabia', Semíramis González, per a donar pas a Griselda Pollock amb la conferència en línia 'Tres árboles de rabia: respuestas a Audre Lorde desde el arte y el pensamiento feminista'. A continuació, Remei Sipi Mayo oferirà la conferencia 'Mujeres africanas creadoras de estrategias'.

El dissabte el programa està format per la conferència d'Alzina Villanueva Lorenzana 'Vínculos entre arte, feminismo y educación. Tanto (aún) por explorar'. Les jornades finalitzaran amb una taula redona formada per Encina Villanueva Lorenzana, Julia Galán i Remei Sipi, i moderada per Semíramis González.