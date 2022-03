ASCER creu "insuficients" les mesures urgents per a donar resposta a les conseqüències de la guerra

L'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) ha valorat com "clarament insuficients" les mesures urgents del Reial decret-llei 6/2022, de 29 de març, en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

La patronal del sector tauleller ha manifestat el seu "descontentament" amb l'"escassa ambició del paquet de mesures". Segons ha indicat en un comunicat, el text aprovat "genera dubtes relatius a la seua aplicació i emmalalteix de certa indefinició que crea incertesa en les empreses en un moment en el qual l'economia necessita tot el contrari".

En matèria energètica, s'establixen ajudes directes per a sectors gasintensius dels sectors de fabricació de paper i cartó (CNAE2009 171), fibres (CNAE2009 206), vidre (CNAE2009 231) ceràmics refractaris (CNAE 232) i rajoles ceràmiques (CNAE 233).

Les quanties de les ajudes s'establixen segons el nombre d'empleats, amb un màxim de 5.000 euros per empleat per als sectors ceràmics (CNA 232 i 233), i de 2.600 euros en el cas de la resta de sectors gasintensius, i amb un topall per empresa de bonificació en qualsevol cas de 400.000 euros.

Així, segons ASCER, una empresa tipus del sector podria rebre com a màxim 400.000 euros, una xifra "insignificant" si es té en compte que "la factura mitjana mensual del gas de l'últim període pot estar entorn dels 2 milions d'euros". "El nombre d'empleats mitjà de la indústria és de 103 empleats, però no cal oblidar que a més de pimes comptem amb grans empreses que superen amb escreix eixa xifra i que es veuran penalitzades en el càlcul", ha afegit.

RESPOSTA MÉS "CONTUNDENT"

"En el sector esperàvem una resposta més contundent i amb més mesures que han quedat en el tinter, com la rebaixa de peatges del gas, eliminació d'impostos en hidrocarburs o moratòries de pagaments per a empreses afectades per la crisi energètica, totes elles mesures encaminades a donar liquiditat a les empreses i poder mantindre així la producció i l'ocupació", segons ha apuntat Alberto Echavarría, secretari general d'ASCER.

"La Comissió Europea ha marcat el camí per a aportar ajudes de forma contundent a empreses afectades pels costos energètics, permetent ajudes de fins el 50 milions d'euros per empresa. Des del sector reclamem que el Govern d'Espanya assigne els fons suficients perquè l'ajuda oferida aconseguisca el màxim permès", ha indicat Echavarría, qui considera que "no té sentit que la Comissió arreplegue ajudes de fins el 50 milions d'euros i a Espanya només s'aporten fins el 400.000 euros per empresa".

Altres mesures incloses en el Reial decret-llei fan referència a l'actualització dels càrrecs elèctrics aplicant una rebaixa del 36 per cent, tant en la part de potència com d'energia. D'acord a la informació sectorial que disposa ASCER, els càrrecs elèctrics poden suposar prop del 50% de la part fixa de la factura per a les empreses del sector.

"S'ha establit la rebaixa de peatge elèctrics del 80% per a les indústries electrointensives, moltes empreses del sector fabricador de rajoles ceràmiques no estan incloses en l'estatut d'electrointensives, per la qual cosa no podrien beneficiar-se d'aquesta línia d'ajudes", ha apuntat la patronal del sector, que ha aclarit que, en el cas que s'haguera considerat la definició europea de sector electrointensivo, tot el sector sí podria acollir-se a aquesta mesura de rebaixes de peatges.

En matèria laboral les principals novetats segons ASCER són dos: la prohibició d'acomiadar per causes objectives fins al 30 de juny a totes les empreses que es beneficien d'ajudes directes contemplades en el Reial decret-llei, i la prohibició de despedir per causes objectives a aquelles empreses que executen un ERTO relacionat amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficien de suport públic.

ERTOS

El nombre d'ERTOS presentats des de l'1 de desembre fins el 25 de març en el sector aconsegueix els 27 expedients amb un total de 3.930 empleats afectats, segons ASCER. El sector en el seu conjunt empra a més de 17.000 persones, i si s'estima que els ERTOS afecten principalment als treballadors de la línia i que aquest representen, aproximadament, el 60% de la plantilla, en aquests moments, a nivell sectorial es podria parlar de més d'un 40% dels treballadors de producció afectats pels ERTOS.

"És absolutament lamentable la clàusula de prohibició general de despedir per causes objectives relacionades amb la invasió d'Ucraïna que s'imposa a tota aquella empresa que recórrega a un ERTO per a tractar de sobreviure a la crisi. La conseqüència més probable serà que les empreses recórreguen directament als acomiadaments", ha afegit la patronal.

ASCER ha explicat que les empreses del sector, a pesar d'haver incrementat els preus dels seus productes, estan absorbint gran part de l'increment dels costos -no només d'energia, sinó també de la resta de matèries primeres- en detriment dels seus comptes de resultats i rendibilitat per a tractar de mantindre la seua competitivitat internacional. "Aquesta situació no és sostenible tenint en compte que aquesta tessitura econòmica i energètica no se'n va a solucionar en el curt termini", ha afegit.