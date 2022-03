Alacant aprova definitivament el pressupost municipal amb abstenció de Vox i el rebuig de PSPV, Compromís i Unides Podem

En la sessió, que ha recuperat el seu format totalment presencial, s'ha donat compte de la desestimació per qüestions tècniques de les 35 al·legacions que s'han presentat per part de partits polítics i sindicats. L'edil d'Hisenda, la 'popular' Lidia López, ha explicat que s'han rebutjat totes les al·legacions "perquè cap complia els preceptes als quals s'han d'ajustar a aquesta fase tècnica".

"Són els pressupostos més socials, més expansius, compromesos amb servicis públics i de major inversió. Són un total de 313 milions, els nostres pressupostos, els de aquest equip de govern", ha defès López, qui ha criticat de nou que part de l'oposició es negue a donar el seu suport: "Hi ha moltes propostes dins dels comptes i encara així voten en contra".

En aquesta línia, instants previs a la votació final i al tancament de la sessió, l'alcalde, Luis Barcala, ha felicitat a l'equip de govern per l'aprovació dels comptes "més ambiciosos de la història de la ciutat" i ha criticat la postura del bloc d'esquerres, que ha justificat el seu vot en contra en la falta de negociació, "incompliment" de promeses i que no arrepleguen la crisi energètica i humanitària.

Per contra, Barcala ha recalcat que té "obsessió" per "gastar bé els diners dels alacantins" i que sent "angúnia el balafiament públic". "El tripartit d'esquerres no es va asseure amb nosaltres per a tractar un pressupost en la seua fase d'aprovació inicial", ha assegurat el primer edil, qui ha retret a l'oposició: "Vostés saben resoldre tots els problemes del món fins a quan els hi toca fer-ho".

Per a finalitzar, Barcala ha criticat que PSPV, Compromís i UP "complisquen ordres" del Botànic que "desgoverna" la Generalitat Valenciana: "Encara sort que no governen a Alacant, sempre venen amb discursos buits de contingut i saben el que sempre li han de dir als altres, és una llàstima que quan li toca no sàpien fer-ho".

Per la seua banda, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha sostingut que "hui podem dir que Alacant compta amb els pressupostos de la recuperació i de la transformació de la ciutat". "Aprovem els majors comptes de la història de la ciutat, 40 milions més -14,45%- que l'any anterior, pensats per als alacantins després dels pitjors moments de la pandèmia", ha indicat Sánchez.

En la seua intervenció, també ha destacat que "totes les àrees pugen" i, per tant, "disposen de ferramentes per a millorar el seu finançament enguany". En la mateixa línia que el PP, ha enlletgit a part de l'oposició que no recolze aquests comptes i ha demanat el seu 'sí': "No acabem d'entendre el no pel no que practica part de l'oposició, estan votant en contra dels millors pressuposats que pot tindre la ciutat", ha resolt.

El portaveu de Vox, Mario Ortolá, ha confirmat que la seua formació no anava a "bloquejar" l'aprovació dels comptes malgrat que "arriben tard" i no són els pressupostos que faria si governara. També ha recalcat la importància d'engegar els pressupostos, especialment per al sector servicis, després dels tancaments "il·legals" i "arbitraris" decretats pel Govern de Pedro Sánchez i el de Ximo Puig i "compartides" per l'equip de govern d'Alacant.

"L'extrema esquerra alacantina ha preferit fer tot el possible per a tombar aquest pressupost baix ordres de València, prefereixen anteposar interessos partidistes al dels alacantins, s'han esborrat d'aquest pressupost des del minut un perquè el seu verdader interés és la ingovernabilitat de la ciutat", ha indicat.

"AL MARGE DE LES CRISIS"

En la seua intervenció, PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV han enlletgit a l'equip de govern d'Alacant que es quede "al marge" de la crisi humanitària, provocada per la invasió de Rússia a Ucraïna, i també de l'energètica per la pujada dels preus de la gasolina, la llum i el gas. Al mateix temps, consideren que són uns comptes que s'han aprovat "sense escoltar" i "sense consens" amb la resta de formacions.

El portaveu de Compromís, Natxo Bellido, ha explicat que el partit vota en contra per les polítiques que retornen a la ciutat "als anys foscos del PP" i ha reiterat que Alacant "necessita una ordenança de convivència, no de la vergonya". A més, ha remarcat, al seu juí, la "falta de promeses" per part de Barcala sobre que els comptes se n'anaven a aprovar "abans de 2021" i ha enlletgit que "cent milions dels alacantins es queden en els bancs".

El portaveu d'Unides Podem-EUPV, Xavier López, ha indicat que l'alcalde ha incomplit la promesa plenària de convocar al Consell Social abans de l'aprovació dels pressupostos. "Uns comptes que arriben amb tres mesos de retard i que venen desfasades per la crisi energètica i humanitària, i davant això, l'alcalde del silenci no diu gens", ha indicat.

Així mateix, ha recriminat a Barcala que "se sume" als discursos de les "competències impròpies" i "ara no hi haja una resposta de la ciutat a les conseqüències de la guerra": "Anem amb retard, encara que ja sabem que a vostés les persones vulnerables no els interessen gens", ha afegit López, qui ha acabat la seua intervenció amb una menció a la "degradació dels barris i l'abandó de les partides rurals".

El regidor del PSPV Miguel Millana ha sostingut que l'equip de govern ha realitzat una negociació "sense voluntat" per als pressupostos perquè "ens fa tots els anys una escenificació de voluntat, d'escenari negociador del com s'aparta ràpidament per a després, quan s'arriba a acords, no complir-los sense cap misericòrdia".

Així, Millana ha retret a Barcala que l'any passat el PSPV es va abstindre en l'aprovació dels pressupostos perquè "véiem un besllum de llum i que havia partides per a ajudar" però han sigut "molt xicotetes i molt llunyanes de les quals nosaltres plantejàvem per a ajudar la recuperació econòmica".

Finalment, ha assenyalat que "no hi ha gestió eficient quan es queda un 25% del pressupost sense gastar, ni s'incomplixen alguns acords plenaris". "Vosté ens deixa com idiotes perquè creiem que van a complir els seus compromisos, per la qual cosa li demane reflexió a vosté i al seu equip de govern", ha resolt.