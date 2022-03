Els bombers extingixen l'incendi d'un camió de 3,5 tones en l'A-7 prop de l'Aeroport d'Alacant

El sinistre, en el qual no s'han registrat ferits, s'ha produït a menys d'un quilòmetre de l'eixida de l'Aeroport, en l'A-7 direcció Elx. Pel que sembla, l'incendi s'ha originat en el motor del vehicle i s'ha expandit per la resta del camió. La Guàrdia Civil ha intervingut per a coordinar la fluïdesa del trànsit, que era molt intens a eixes hores.

En l'extinció han intervingut dos bombes urbanes pesades al costat d'un furgó de salvament i quasi una desena d'efectius del parc d'Elx. El camió ha quedat totalment calcinat.