Los hoteles valencianos piden al Gobierno que incluya la actualización del Imserso en el plan anticrisis

En un comunicado, HOSBEC advierte que este programa ya estaba en claro riesgo de quedar obsoleto y fuera de las condiciones del mercado al no haberse ajustado a los costes mínimos de las empresas hoteleras para producir una estancia de estas características.

Por tanto, a su juicio, en estos momentos urge una reformulación urgente ante la escalada de los precios de la energía, la alimentación y los costes laborales, tres principales componentes de la prestación del servicio hotelero.

Según los informes económicos y los cálculos realizados por la patronal, en 2020 este programa acumulaba un desfase de un -25% sobre el precio de producción. En diciembre de 2020 se estimó que producir una pernoctación del Imserso costaba entre 27 y 33 euros de media: 27 solo coste operativo de producción y hasta 33 si se tiene en cuenta los costes de estructura (IBI, hipotecas, alquileres, préstamos...).

En contraposición a este coste, el Gobierno estableció a través de su contrato que la retribución a los hoteleros españoles que participen en este programa sea de 22 euros, mediante un sistema de adjudicación que prima las ofertas a la baja pero obliga a trabajar con hoteles de cuatro estrellas. Estas rebajas en el precio de licitación tienen que ser luego soportadas por los proveedores de servicios.

Para HOSBEC, el encarecimiento de la energía, los alimentos y las revisiones que se han tenido que hacer en los convenios colectivos del sector o están en curso de negociación suponen que producir una pernoctación hotelera se haya incrementado al menos un 20%. Ahora, el "punto muerto" del Imserso está entre 32 y 40 euros, "sin contar el drama que la pandemia ha supuesto para el sector turístico y las millonarias pérdidas que tiene que afrontar y enjuagar con la producción futura".

INVIABLE

La última adjudicación se realizó a finales de 2021, para una anualidad con la posibilidad de dos prórrogas que "prácticamente no permiten introducir ninguna modificación ni mejora". "Si este programa antes era una ruina, ahora es técnica y económicamente inviable. El Imserso no encontrará hoteles que puedan trabajar a esos precios", alerta el presidente de la organización empresarial, Toni Mayor.

Es más, a su parecer, al igual que en otros concursos de obras y servicios públicos, el hotelero será un sector más que deje desierto un concurso público por falta de ajuste a la realidad. "Ahora sí que es más rentable cerrar que trabajar con estas pérdidas que ya no se pueden aguantar", insiste y lamenta que hará que se pierdan miles de puestos de trabajo: "El coste para el Estado será muy superior a lo que tendría que invertir para el ajuste económico, pero hay mentes dirigentes que no son capaces de verlo. No es posible que de nuevo se imponga la injusta e injustificada tacañería del Imserso con los hoteleros españoles".