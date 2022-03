Castelló tanca la Magdalena 2022 amb un 75% d'ocupació hotelera i 161 intervencions policials

Les festes de la Magdalena han finalitzat a Castelló amb una ocupació hotelera que ha aconseguit el 75 per cent, segons les dades del Patronat Municipal de Turisme. Així mateix, entre la setmana prèvia i durant la setmana de festes fundacionals, les oficines de turisme han realitzat més de 10.000 atencions. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha realitzat un balanç positiu de les primeres festes de la Magdalena des de la pandèmia després de dos edicions suspeses.

"Les festes fundacionals ens han permès recuperar la il·lusió col·lectiva i retrobar-nos amb els nostres amics, amb les nostres tradicions, la nostra història i la nostra cultura", ha valorat Marco. "Ha sigut una setmana marcada sens dubte per la pluja, que ens ha obligat a adaptar la programació dia a dia, i durant la qual malgrat tot hem pogut mantindre l'essència de la Magdalena i gaudir d'actes tan singulars i emotius com el Pregó, aquesta vegada simbòlic des del balcó de l'Ajuntament; la Romeria, la Desfilada de Gaiates; les desfilades de colles i d'animació; el Pregó infantil i el Vítol", ha destacat l'alcaldessa.

A més, Marco ha posat l'accent que "la Magdalena ha servit de revulsiu per a Castelló i ha contribuït a activar l'economia i a ajudar el teixit empresarial de la ciutat".

El regidor de Festes, Omar Braina, per la seua banda, ha recalcat en la mateixa línia, que "malgrat el mal temps, han sigut unes festes molt emotives i participatives". "Dins de la programació prevista inicialment hi ha hagut actes que s'han hagut de suspendre, ajornar o resituar i uns altres que seran susceptibles de resituar-se dins del calendari festiu", ha explicat Braina. "Ha sigut una bona setmana, malgrat la pluja, i Castelló ha pogut gaudir amb el 'món de la festa' de la seua setmana gran", ha indicat.

ACTUACIONS POLICIALS

D'altra banda, durant les festes de la Magdalena s'han rebut en la Sala Municipal de Seguretat i Emergències (CIMSE) un total de 1.668 telefonades, la qual cosa suposa un 39,8% menys que les rebudes en les últimes festes celebrades en 2019. D'elles, 211 han sigut per motiu de seguretat ciutadana, 310 per qüestions de trànsit o incidències viàries, 126 per assistències sanitàries, 109 per petició d'informació i 58 per ajuda a persones, entre altres motius.

Aquestes telefonades han motivat 161 intervencions policials. La majoria d'elles (60) han sigut per agressió o baralla, 33 per robatori o furt, 32 per discussió, 20 per actes vandàlics i 16 per persones embriagues o drogues. Quant a telefonades per queixes o molèsties en colles, locals, gaiates o esdeveniments festers, s'han realitzat un total de 159 intervencions. Així, la Policia Local ha intervingut en 126 colles o locals, 28 gaiates i 5 esdeveniments. Aquestes actuacions s'han saldat amb set denúncies i 21 tancaments.

Quant a seguretat vial, s'han registrat 52 accidents dels quals, 14 han sigut amb ferits i 38 amb danys materials.

A més, el Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) ha realitzat 70 servicis entre prevenció d'actes programats, accidents de trànsit, assistències tècniques, inundacions i caigudes de rebles, entre uns altres. Per la seua banda, el Servici d'Assistència Sanitària municipal ha realitzat 115 assistències enfront de les 301 de 2019. En 22 d'aquestes assistències hi ha hagut trasllat a l'hospital.

Finalment, la Policia Local ha realitzat deu detencions durant la setmana de Magdalena. D'elles, tres han sigut per atemptat a l'autoritat, altres 3 per lesions, dos per violència de gènere i altres dos per furt.