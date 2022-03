Sucesos.- Detenidos tres hombres por vender y distribuir cocaína que ocultaban en vehículos

Las detenciones se han producido en el marco de una operación policial llevada a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Valencia. Arrancaron en octubre y se han saldado con tres detenciones, seis registros y la intervención de un total de 1.083 gramos de cocaína; 4.410 euros; una pistola semiautomática; dos vehículos de alta gama; más de 100 gramos de sustancia de corte, así como diverso material empleado para el tráfico de drogas al menudeo.

El principal investigado de esta operación gestionaba una pequeña flota de vehículos, algunos a su nombre y otros a nombre de terceras personas, según ha explicado en un comunicado la Policía Nacional, que llevó a cabo vigilancias sobre el sospechoso.

Los policías comprobaron que esta persona, a pesar de no ejercer ninguna actividad laboral, pasaba la práctica totalidad del día desplazándose en un vehículo que no figuraba a su nombre, empleando siempre medidas de seguridad para no ser detectado por los agentes. Además, en diferentes franjas horarias frecuentaba una nave situada en un polígono de la localidad valenciana de Catarroja, donde a pesar de carecer de cualquier actividad, pasaba largos periodos de tiempo.

Los investigadores observaron que el ahora detenido repartía los vehículos en distintos puntos de la capital y alrededores, tanto en garajes públicos como privados o en la nave de Catarroja, presuntamente para dificultar su localización por parte de los agentes.

VEHÍCULOS EMPLEADOS COMO CALETA

Los agentes concluyeron que el hombre estaba empleando estos coches como caletas, es decir, como lugar de ocultación tanto de drogas como de los beneficios obtenidos de ella.

El 'modus operandi' del principal investigado consistía, al parecer, en esconder en uno de los vehículos la droga, trasladando pequeñas cantidades a la nave para cortar y envasarla y posteriormente realizar la venta y entrega de la misma en el propio domicilio del comprador.

Los agentes interceptaron al sospechoso cuando salía de la nave en coche y le intervinieron 3.620 euros, una báscula de precisión y cerca de 32 gramos de lo que parece ser sustancia de corte. Además, hallaron dentro del coche una caleta construida debajo del reposabrazos que se encuentra entre el asiento del conductor y el del copiloto.

Los investigadores también registraron la nave sospechosa, donde localizaron en otro de los vehículos que el ahora detenido ocultaba allí otra caleta, esta vez detrás del cuentakilómetros. Asimismo, registraron dos domicilios y diversos garajes, encontrando en otro turismo una cavidad practicada también en el cuentakilómetros, donde se ocultaba un kilo de, al parecer, cocaína.

Finalmente los policías han detenido tanto a este hombre como a otros dos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. El principal investigado ha pasado a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.