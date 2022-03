Ribó pide la puesta en marcha de los grandes centros de acogida para descongestionar la atención de refugiados

Joan Ribó ha dicho que la actual es "una situación de emergencia" y ha considerado necesario "tener todos los datos y todas ayudas que hagan falta". La capital valenciana está recibiendo en los últimos días "una media de unas cien personas al día" procedentes de Ucrania.

"Es importante hacer un llamamiento a las autoridades estatales, sobre todo, para que los grandes centros -de acogida- que están proyectados se pongan en marcha para que de alguna manera puedan descongestionar este tema", ha expuesto el primer edil. "Estamos en una situación de emergencia y necesitamos tener todos los datos y todas las ayudas que hagan falta", ha añadido en este sentido.

Ribó se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado junto a la a concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración en València, Maite Ibáñez (PSPV), a las personas acogidas en el Casal d'Acollida de Rocafort (Valencia), un centro dependiente del consistorio de la capital valenciana y uno de los espacios de recepción de esta administración local para refugiados procedentes de Ucrania.

El responsable municipal, que ha apuntado que se está "habilitando también en este momento el centro de juventud del Saler", ha señalado que el de Rocafort "es una muestra de la solidaridad del Ayuntamiento de València y del pueblo valenciano con los refugiados ucranianos y, en general, con todos los refugiados". "Aquí siguen habiendo personas de muchas nacionalidades", ha comentado respecto a ese espacio.

Asimismo, ha valorado los recursos, también económicos, dispuestos por el consistorio de la capital valenciana, para la atención de personas que llegan huyendo de la guerra en Ucrania. "Los primeros días hablamos de poner 200.000 euros, pero paulatinamente hemos visto que esta cantidad se ha hecho muy pequeñita y que teníamos que introducir cantidades superiores", ha manifestado.

Joan Ribó ha asegurado que el Ayuntamiento de València "tiene una economía" con "buena salud" y ha afirmado que se aprovecha esa situación "para introducir los recursos que haga falta" en esa atención.

"València siempre ha sido una ciudad de acogida y trabajaremos para ser una ciudad de acogida para todas las personas que lo necesiten. En este momento está claro que los ucranianos y las ucranianas lo necesitan más que nadie", ha aseverado.

Por su parte, la edil de Cooperación al Desarrollo y Migración ha comentado que en la ciudad se está ya "en cifras de casi 900 personas con perfil de familias y atendidas casi 3.000". A su vez, ha indicado, "como ha dicho el alcalde", que la idea del consistorio "es dar una respuesta de emergencia, una respuesta inmediata desde la ciudad de València".

Maite Ibáñez ha destacado que "en los últimos días está llegando una media de unas cien personas al día". "No solamente las que acuden al centro de acogida e inmigración sino también los trenes nocturnos que están llegando con 40, 50 o 60 personas cada noche", ha precisado.

La edil ha explicado que "estos trenes no son convoyes organizados por ninguna organización ni ONG" y ha manifestado que en ellos llegan "personas ucranianas que suben directamente". "Adif nos informa de cuántas personas vienen a València, pero hasta que no bajan del tren no sabemos cuántas necesitan apoyo de acogida y cuántas tiene red y contactos aquí", ha añadido Ibáñez.

De este modo, la concejala ha dicho que hasta que no llegan estas personas no se sabe el perfil que tienen ni sus necesidades, además de exponer que el Ayuntamiento, a través de su concejalía, está en colaboración con Cruz Roja "para dar esa primera respuesta y poder atender" a los refugiados ucranianos.

"MUCHO MAYOR"

Maite Ibáñez ha insistido en que "en los últimos días el volumen de llegadas es mucho mayor" y ha apuntado que se está "a la espera de que otros centros grande -de acogida- como el de Alicante se pongan en marcha y se pueda ir derivando" personas a ellos.

"Es cierto que Generalitat nos ha proporcionado algunas plazas en sitios como Benicàssim, Moraira o Piles, pero la llegada a València en este momento es una llegada muy fuerte en cuanto a número de familias de Ucrania", ha indicado.