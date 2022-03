Un jove acusat de matar a colps contra la paret al seu bebé a Almassora (Castelló) s'empara en el dret a no declarar

Un jove de 22 anys acusat de matar a colps contra la paret al seu bebé de 10 mesos a Almassora (Castelló) s'empara aquest dilluns al seu dret a no declarar durant la primera sessió del juí amb jurat que se celebra a l'Audiència Provincial de Castelló.

El fiscal sol·licita per a l'acusat la presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, cinc anys de presó per un delicte de lesions i tres anys de presó per un delicte de violència domèstica habitual. Per la seua banda, la defensa demanda la lliure absolució per al seu patrocinat.

Segons l'escrit de conclusions provisionals del ministeri públic, l'acusat era parella sentimental de la mare del bebé, menor en la data dels fets i condemnada per delicte d'assassinat en comissió per omissió en la Jurisdicció de Menors.

Des del moment del naixement del bebé, segons el fiscal, l'acusat li va propinar galtades, colps i almenys una mossegada com a resposta principalment al fet que els seus plors li molestaven. Al gener de 2020, en el domicili familiar, el processat va agarrar fortament del braç al xiquet i li'l va retòrcer, la qual cosa li va provocar una fractura.

A partir de març de 2020, les conductes agressives cap al menor es van intensificar, colpejant al menor sense motiu de manera quasi diària. Així, al setembre de 2020, en el domicili familiar, com el bebé va començar a balbotejar, l'acusat va anar al bressol del xiquet i li va colpejar en dos ocasions contra la paret, provocant-li un traumatisme cranioencefàlic que va acabar amb la seua vida poc després.

Durant la sessió d'aquest dilluns, en el torn d'al·legacions davant els membres del jurat, el fiscal ha assenyalat que a l'acusat li molestava tindre un bebé i els seus plors, i per açò li va causar els maltractaments i "va decidir acabar amb el problema colpejant-li contra la paret".

Per la seua banda, la defensa, que ha apel·lat al dret a la presumpció d'innocència, ha destacat que no hi ha cap prova respecte als fets concrets, ni d'autoria concreta respecte a cadascun d'eixos fets.

VA DECLARAR EN FASE D'INSTRUCCIÓ

Encara que l'acusat s'ha acollit el seu dret a no declarar, el jutge ha acceptat que el fiscal aportara la declaració que el processat va realitzar sobre els fets en fase d'instrucció perquè es puga valorar.

Un dels dos guàrdies civils que ha declarat aquest dilluns ha indicat que es va desplaçar a l'Hospital General perquè havia ingressat un bebé en estat crític i podia haver-hi sospites de maltractaments. El menor es trobava en la UCI pediàtrica per a ser intervingut quirúrgicament.

L'agent es va entrevistar amb la mare del bébe, la qual, segons ha dit, li va narrar una sèrie de colps que havia patit el menor, segons ella, "de manera accidental" -en una ocasió amb la cantonada del passadís i en una altra després de caure d'esquena quan li estava banyant-, i també li va explicar que el pare del xiquet li va donar una galtada en una ocasió perquè plorava i li va colpejar el cap quan li deixava al bressol en una altra ocasió.

El testimoni ha subratllat que la informació de la mare del xiquet i l'aportada pels metges no els va deixar "dubte" que el bebé havia sigut maltractat, per la qual cosa van ser detinguts els pares del mateix. L'agent ha apuntat que li va cridar l'atenció la "certa tranquil·litat" que presentaven els pares "amb un bebé que es debatia entre la vida i la mort" quan la Guàrdia Civil va arribar a l'hospital.

L'altre guàrdia civil que ha declarat aquest dilluns ha explicat, així mateix, que els metges van dir que el bebé tenia lesions greus i que probablement no sobreviuria. Tant aquest testimoni com el seu company han indicat que la vivenda de l'acusat estava desordenada i bruta.