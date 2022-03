Soler lamenta la infrafinanciación y pide buscar un "punto de encuentro" para que todas las CCAA "salgan beneficiadas"

20M EP

NOTICIA

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha vuelto a lamentar este viernes la infrafinanciación a la que está sometida la Comunitat Valenciana, al dar cuenta de la liquidación del presupuesto de la Generalitat de 2021, y ha reclamado buscar un "punto de encuentro" en esta cuestión para que todas las autonomías salgan beneficiadas. Para la Generalitat Valenciana, ha dicho, "sería un fracaso seguro no intentarlo; no estamos dispuestos a no intentarlo".