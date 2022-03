Papi Robles (Compromís) defèn la taxa turística, sobretot per a ajuntaments amb massificació del turisme

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha defès aquest divendres la proposta de taxa turística, assenyalant que pot ser positiva sobretot per als ajuntaments amb massificació del turisme.

Robles, que ha realitzat aquestes declaracions durant un esmorzar informatiu que ha celebrat amb els mitjans de comunicació de Castelló, ha assegurat que tots els sectors amb els quals s'han reunit han donat un "clar suport" a la proposta de taxa turística que s'està fent des del Botànic, a excepció de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que en la reunió d'aquest dijous va manifestar que no la vol.

"En un procés de diàleg tothom té legitimitat per a plantejar el seu punt de vista, i nosaltres no ens cansarem d'intentar dialogar, però és un acord del Botànic en el qual per part de Compromís hem modulat la proposta de taxa turística perquè siguen els ajuntaments els que puguen utilitzar-la", ha apuntat.

Papi Robles ha defès la taxa turística, assenyalant que s'estableix una taxa màxima de dos euros diaris en un hotel de cinc estreles en set dies. "És un mecanisme que pot ser positiu sobretot per als ajuntaments que tenen massificació del turisme", ha afegit.

A més, ha explicat que en altres llocs fora d'Espanya s'ha de pagar aquesta taxa turística i, a més, "està demostrat que no baixen les reserves". "El Botànic està encara en un moment de negociació i no tenim res absolutament tancat encara", ha dit.

Preguntada per l'opinió contrària a la taxa turística del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, Papi Robles ha subratllat que Compromís és "fidel" a l'acord que hi ha i que va ser firmat a les Corts Valencianes, "amb un full de ruta molt clar". "Ens hem mantingut tan fidels que hem intentat no fer declaracions en contra dels nostres socis de govern, però cadascun, quan es gita a dormir, tindrà la consciència d'una manera o d'una altra", ha conclòs.